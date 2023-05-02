https://ria.ru/20230502/vooruzhenie-1869136958.html

В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ

В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ - РИА Новости, 02.05.2023

В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ

В России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработанных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в кратчайшие сроки, заявил... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:16

2023-05-02T13:16

2023-05-02T13:16

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработанных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в кратчайшие сроки, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Министр внес на рассмотрение руководящему составу ВС РФ два вопроса, первый из которых касался выполнения КТРВ гособоронзаказа. "Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения Корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки, завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20230502/minoborony-1869129414.html

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тактическое ракетное вооружение (корпорация), сергей шойгу, россия