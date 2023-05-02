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В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ - РИА Новости, 02.05.2023
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13:16 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/vooruzhenie-1869136958.html
В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ
В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ - РИА Новости, 02.05.2023
В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ
В России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработанных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в кратчайшие сроки, заявил... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:16
2023-05-02T13:16
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработанных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в кратчайшие сроки, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Министр внес на рассмотрение руководящему составу ВС РФ два вопроса, первый из которых касался выполнения КТРВ гособоронзаказа. "Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения Корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки, завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов", - заявил Шойгу.
https://ria.ru/20230502/minoborony-1869129414.html
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тактическое ракетное вооружение (корпорация), сергей шойгу, россия
Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Сергей Шойгу, Россия
В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ

Шойгу: в России начали серийное производство новейших типов вооружения, разработанных КТРВ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМакет тактической ракеты Х-35УЭ
Макет тактической ракеты Х-35УЭ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Макет тактической ракеты Х-35УЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработанных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в кратчайшие сроки, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
Министр внес на рассмотрение руководящему составу ВС РФ два вопроса, первый из которых касался выполнения КТРВ гособоронзаказа.
"Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения Корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки, завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов", - заявил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом
Вчера, 13:07
 
Тактическое ракетное вооружение (корпорация)Сергей ШойгуРоссия
 
 
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