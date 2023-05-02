https://ria.ru/20230502/velikobritaniya-1869005540.html

Британия погналась за Украиной — и теряет Шотландию

Британия погналась за Украиной — и теряет Шотландию - РИА Новости, 02.05.2023

Британия погналась за Украиной — и теряет Шотландию

Если не остановить Россию на Украине, то весь мир окажется под угрозой — эту мысль постоянно продвигают на Западе. А наиболее последовательные противники даже... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:00

2023-05-02T08:00

2023-05-02T09:27

аналитика

в мире

россия

великобритания

украина

том тугендхат

шотландская национальная партия

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Если не остановить Россию на Украине, то весь мир окажется под угрозой — эту мысль постоянно продвигают на Западе. А наиболее последовательные противники даже самой идеи существования "русского мира" — англосаксы, то есть представители цивилизации, объединяющей США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Координация их спецслужб, осуществляемая в формате "Пять глаз", — лишь часть айсберга англосаксонского мира, выросшего за несколько веков из острова у западных берегов Европы. Но англосаксы не просто одна из мировых цивилизаций и даже не рулевой западного мира как такового — это система, считающая себя исключительной, избранной и претендующая на глобальное господство.Выстраиваемая англосаксами глобализация привела к невиданной в человеческой истории концентрации власти и богатства в руках наднациональных, надгосударственных структур (конечно, случайным образом имеющих преимущественно англосаксонское происхождение или находящихся под их влиянием) — и поставила под вопрос само существование государств как таковых. В глобалистском идеале от них должен остаться даже не "ночной сторож", а некий набор онлайн-приложений, платформ и сервисов, управлять которыми будет искусственный интеллект (а вот им уже будет рулить "тот, кто надо"). Проблема только в том, что на пути к "светлому будущему" нужно сломать сопротивление чужих государств-цивилизаций (особенно таких, как Россия и Китай) — причем сделать это раньше, чем начнут разрушаться (и быть готовыми к отмене) собственно англосаксонские государства.Нет, речь сейчас не о проблемах с единством Соединенных Штатов, а о Соединенном Королевстве. У него, как известно, четыре части — Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. С двумя из них есть большие проблемы, усилившиеся после выхода Великобритании из Евросоюза — Северная Ирландия не хочет восстановления границ с Ирландией, а Шотландия и вовсе собиралась на выход еще до всякого Brexit. И продолжает собираться — и хотя законность планируемого (но еще не назначенного) референдума в Лондоне не признают, борьба с шотландским сепаратизмом остается важнейшей темой тамошней политической повестки. И в этой борьбе появляются новые — и очень важные — мотивы.На днях в Глазго прошла конференция шотландских консерваторов — партии, находящейся в оппозиции к правящей и сепаратистски настроенной Шотландской национальной партии. Среди выступавших на конференции был гость из Лондона, младший министр по вопросам безопасности Великобритании Том Тугендхат, обличавший сторонников независимости:"Они думают, что узкий личный интерес, дешевая политика и идеи, вызывающие разногласия, — это правильный подход к миру. Они оглядываются, видят страны вроде России и говорят: "Ну, это не представляет для нас большой угрозы"; они видят страны вроде Китая и говорят: "Ну, может быть, мы сможем иметь с ними дело". Они не видят реальной угрозы. Реальная угроза в том, что такие страны хотят, чтобы мы были разобщенными и разделенными, они хотят, чтобы мы откололись друг от друга".То есть Китай и Россия хотят развала Соединенного Королевства, а наивные шотландцы этого не понимают и играют на руку противникам Великобритании. Тугендхат далеко не глуп — он из влиятельной семьи, носил погоны, в том числе в Ираке, говорит на нескольких языках, включая русский. И, упрекая русских с китайцами в желании развалить Соединенное Королевство, он, конечно, не может не думать о причинах, по которым Москва и Пекин могут сочувствовать шотландским сепаратистам. Тем более что они лежат на поверхности.Британия активнее всех выступает за победу Запада над Россией на Украине, то есть за то, чтобы отторгнуть от "русского мира" его западную часть. Одного этого — без всяких эскурсов в историю отношения Британии к России — достаточно для того, чтобы русские желали ослабления и раздробления своего противника. Китаю Британия всего четверть века назад вернула Гонконг, но сейчас всячески разыгрывает против Пекина тайваньскую карту (а также синьцзянскую и тибетскую). То есть британцы мешают консолидации русского и китайского миров — было бы странно, если бы им не отвечали взаимностью.К тому же эта взаимность лишь на словах — в отличие от британцев, ведущих активную антироссийскую и антикитайскую деятельность (от поставок оружия до подготовки кадров, от пропаганды до спецслужб), Москва и Пекин никакой серьезной работы по раздроблению Соединенного Королевства не проводят. То есть на дело мы отвечаем просто словом, но даже это вызывает такое возмущение.Понятно, что Соединенному Королевству не хочется стать разъединенным — тем более тогда, когда перспективы англосаксонского плана глобализации становятся все более похожими на мираж. При всем различии с шотландцами и ирландцами (которых вообще подвергали практически геноциду) эти различия на порядок больше и вообще несопоставимы с различиями между русскими и украинцами, великороссами и малороссами — англичане, конечно, всеми силами пытаются их удержать. Но на что они при этом делают упор? Вот что говорит тот же Тугендхат:"Они хотят сделать нас не Великобританией, а разделенной Британией, и они хотят сделать нас не великим народом, а маленьким народом, который так занят ссорами между собой, что не концентрируется на настоящем долге, который состоит в том, чтобы защищать институты и системы, созданные по всему миру, сохраняя свободу людей, живущих вдали".Все правильно и, главное, честно: долг англосакса — служить высшей цели, которая состоит в защите созданных по всему миру систем. То есть нести "идеалы свободы" всему человечеству — как отряд избранных. Ничего не изменилось с XVI века, со времен Кромвеля и первых переселенцев-пуритан в Америку — все такая же убежденность в собственной исключительности, богоизбранности и праве "пасти народы". Единственное, что поменялось, — мир уже готов не просто сопротивляться англосаксонскому руководству, но и создать условия для демонтажа англосаксонского проекта. Как в глобальном масштабе, так и в рамках собственно англосаксонского мира.

https://ria.ru/20221226/transgendery-1841246431.html

https://ria.ru/20230328/shotlandiya-1861322802.html

https://ria.ru/20230426/kitay-1867818473.html

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868812272.html

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аналитика, в мире, россия, великобритания, украина, том тугендхат, шотландская национальная партия