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В США заявили о приближении России к новой экономической вехе - РИА Новости, 02.05.2023
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04:58 02.05.2023 (обновлено: 11:00 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/vekha-1869045243.html
В США заявили о приближении России к новой экономической вехе
В США заявили о приближении России к новой экономической вехе - РИА Новости, 02.05.2023
В США заявили о приближении России к новой экономической вехе
Россия уже в мае может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, что станет экономической вехой, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T04:58
2023-05-02T11:00
экономика
россия
украина
наталья мильчакова
министерство финансов сша
цены на нефть
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россия уже в мае может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, что станет экономической вехой, пишет Bloomberg."Поскольку энергетические доходы в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае", — говорится в статье.Первоначальные объемы, по оценке агентства, могут составить эквивалент около 200 миллионов долларов в юанях в месяц. "Китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере 154 миллиардов долларов", — отмечается в материале.Как пишет агентство, такой поворот подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций и потолка цен на нефть и нефтепродукты.В конце марта Банк России впервые с введения санкций возобновил публикацию данных о структуре золотовалютных резервов. Так, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее. Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7 процента, до 410,65 миллиарда долларов.Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Российской Федерации целый ряд санкций. Минфин США еще в конце июня 2022 года заявил, что заморожены российские валютные активы на 330 миллиардов долларов, в том числе на 300 миллиардов — активы Центрального банка. Это соответствует примерно половине золотовалютных резервов России.
https://ria.ru/20230502/vyvod-1869041798.html
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экономика, россия, украина, наталья мильчакова, министерство финансов сша, цены на нефть
Экономика, Россия, Украина, Наталья Мильчакова, Министерство финансов США, Цены на нефть
В США заявили о приближении России к новой экономической вехе

Bloomberg: Россия в мае может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Вид на небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Вид на небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россия уже в мае может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, что станет экономической вехой, пишет Bloomberg.
"Поскольку энергетические доходы в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае", — говорится в статье.
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Первоначальные объемы, по оценке агентства, могут составить эквивалент около 200 миллионов долларов в юанях в месяц. "Китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере 154 миллиардов долларов", — отмечается в материале.
Как пишет агентство, такой поворот подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций и потолка цен на нефть и нефтепродукты.
«

"Для рынка будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их <…>. Это может даже положительно сказаться на рубле", — заявила агентству аналитик Freedom Holding Corp. Наталья Мильчакова.

В конце марта Банк России впервые с введения санкций возобновил публикацию данных о структуре золотовалютных резервов. Так, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее. Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7 процента, до 410,65 миллиарда долларов.
Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Российской Федерации целый ряд санкций. Минфин США еще в конце июня 2022 года заявил, что заморожены российские валютные активы на 330 миллиардов долларов, в том числе на 300 миллиардов — активы Центрального банка. Это соответствует примерно половине золотовалютных резервов России.
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