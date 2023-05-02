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В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд - РИА Новости, 02.05.2023
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20:54 02.05.2023 (обновлено: 22:05 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html
В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд
В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд - РИА Новости, 02.05.2023
В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд
В Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:54
2023-05-02T22:05
происшествия
ржд
брянская область
унечский район
унеча
белорусская железная дорога
александр богомаз
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда, сообщили РЖД в Telegram-канале.Эту информацию подтвердил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в районе станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство, пострадавших нет.В РЖД добавили, что открытое горение отсутствует. На месте работают городские пожарные расчеты, также туда направили пожарный и два восстановительных поезда. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. Для координации работы по ликвидации последствий создали оперативный штаб.Накануне утром на железнодорожных путях в Унечском районе также сработало взрывное устройство. Из-за этого с рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда, пострадавших нет. Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановили сегодня.Позднее Минтранс Белоруссии уточнил, что состав сформировала Белорусская железная дорога. Региональные власти сообщили, что он перевозил топливо и стройматериалы.
https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html
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брянская область
унечский район
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происшествия, ржд, брянская область, унечский район, унеча, белорусская железная дорога, александр богомаз
Происшествия, РЖД, Брянская область, Унечский район, Унеча, Белорусская железная дорога, Александр Богомаз
В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд

РЖД: в Брянской области сошли с рельсов локомотив и около 20 вагонов грузового поезда

© Фото очевидцаНа месте предположительного подрыва ж/д путей в Брянской области
На месте предположительного подрыва ж/д путей в Брянской области
© Фото очевидца
На месте предположительного подрыва ж/д путей в Брянской области
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда, сообщили РЖД в Telegram-канале.
«
"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", — говорится в публикации.
Эту информацию подтвердил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в районе станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство, пострадавших нет.
В РЖД добавили, что открытое горение отсутствует. На месте работают городские пожарные расчеты, также туда направили пожарный и два восстановительных поезда. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. Для координации работы по ликвидации последствий создали оперативный штаб.
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Накануне утром на железнодорожных путях в Унечском районе также сработало взрывное устройство. Из-за этого с рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда, пострадавших нет. Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановили сегодня.
Позднее Минтранс Белоруссии уточнил, что состав сформировала Белорусская железная дорога. Региональные власти сообщили, что он перевозил топливо и стройматериалы.
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