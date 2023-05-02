https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html

В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд

В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд - РИА Новости, 02.05.2023

В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд

В Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:54

2023-05-02T20:54

2023-05-02T22:05

происшествия

ржд

брянская область

унечский район

унеча

белорусская железная дорога

александр богомаз

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда, сообщили РЖД в Telegram-канале.Эту информацию подтвердил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в районе станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство, пострадавших нет.В РЖД добавили, что открытое горение отсутствует. На месте работают городские пожарные расчеты, также туда направили пожарный и два восстановительных поезда. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. Для координации работы по ликвидации последствий создали оперативный штаб.Накануне утром на железнодорожных путях в Унечском районе также сработало взрывное устройство. Из-за этого с рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда, пострадавших нет. Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановили сегодня.Позднее Минтранс Белоруссии уточнил, что состав сформировала Белорусская железная дорога. Региональные власти сообщили, что он перевозил топливо и стройматериалы.

https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html

https://ria.ru/20230501/lep-1868957740.html

брянская область

унечский район

унеча

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происшествия, ржд, брянская область, унечский район, унеча, белорусская железная дорога, александр богомаз