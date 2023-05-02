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Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума - РИА Новости, 02.05.2023
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11:17 02.05.2023 (обновлено: 11:29 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/uzbekistan-1869092793.html
Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума
Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю успешного проведения конституционного референдума, сообщается на... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:17
2023-05-02T11:29
узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю успешного проведения конституционного референдума, сообщается на сайте Кремля.Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов."Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума. Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого вами курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.Российский президент добавил, что РФ исходит из того, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать дальнейшему наращиванию партнёрства и союзничества между двумя государствами.
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узбекистан, владимир путин
Узбекистан, Владимир Путин
Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума

Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с проведением конституционного референдума

© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане
Мужчина голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
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Мужчина голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю успешного проведения конституционного референдума, сообщается на сайте Кремля.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов.
"Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума. Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого вами курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.
Российский президент добавил, что РФ исходит из того, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать дальнейшему наращиванию партнёрства и союзничества между двумя государствами.
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