https://ria.ru/20230502/uzbekistan-1869092793.html
Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума
Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю успешного проведения конституционного референдума, сообщается на... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:17
2023-05-02T11:17
2023-05-02T11:29
узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю успешного проведения конституционного референдума, сообщается на сайте Кремля.Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов."Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума. Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого вами курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.Российский президент добавил, что РФ исходит из того, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать дальнейшему наращиванию партнёрства и союзничества между двумя государствами.
https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868845516.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, владимир путин
Узбекистан, Владимир Путин
Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума
Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с проведением конституционного референдума
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю успешного проведения конституционного референдума, сообщается на сайте Кремля
.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов.
"Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума. Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого вами курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.
Российский президент добавил, что РФ исходит из того, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать дальнейшему наращиванию партнёрства и союзничества между двумя государствами.
Российский сенатор отметил важность референдума для граждан Узбекистана