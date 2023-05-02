https://ria.ru/20230502/uzbekistan-1869092793.html

Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума

Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума - РИА Новости, 02.05.2023

Путин поздравил Мирзиеева с проведением конституционного референдума

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю успешного проведения конституционного референдума, сообщается на... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:17

2023-05-02T11:17

2023-05-02T11:29

узбекистан

владимир путин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю успешного проведения конституционного референдума, сообщается на сайте Кремля.Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов."Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума. Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого вами курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.Российский президент добавил, что РФ исходит из того, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать дальнейшему наращиванию партнёрства и союзничества между двумя государствами.

https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868845516.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

узбекистан, владимир путин