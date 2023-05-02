https://ria.ru/20230502/ulitsy-1869177833.html

В Москве 4 мая закроют для проезда некоторые улицы

В Москве 4 мая закроют для проезда некоторые улицы - РИА Новости, 02.05.2023

В Москве 4 мая закроют для проезда некоторые улицы

Ряд улиц в центре Москве будет временно закрыт для проезда 4 мая, для поездок по городу лучше воспользоваться городским транспортом, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:15

2023-05-02T15:15

2023-05-02T15:15

общество

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

александр солженицын

парад победы

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москве будет временно закрыт для проезда 4 мая, для поездок по городу лучше воспользоваться городским транспортом, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Четвертого мая на ряде улиц в центре будет временно закрыт проезд — рекомендуем воспользоваться городским транспортом для поездок по городу. Движение будет закрыто: с 16.30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара; с 17.30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлёвской набережных", - говорится в сообщении. Отмечается, что также проезд будет закрыт с 22.30 на улицах Большая Садовая, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту, с 23.30 на улицах Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте. С 00.01 3 мая до 13.00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка. "Также с 16.30 4 мая до 3.00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230502/pobeda-1869165167.html

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, александр солженицын, парад победы