В Москве 4 мая закроют для проезда некоторые улицы
Дептранс: некоторые улицы в центре Москвы 4 мая закроют для проезда
© Виталий БелоусовУличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве
© Виталий Белоусов
Уличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москве будет временно закрыт для проезда 4 мая, для поездок по городу лучше воспользоваться городским транспортом, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Четвертого мая на ряде улиц в центре будет временно закрыт проезд — рекомендуем воспользоваться городским транспортом для поездок по городу. Движение будет закрыто: с 16.30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара; с 17.30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлёвской набережных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также проезд будет закрыт с 22.30 на улицах Большая Садовая, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту, с 23.30 на улицах Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте. С 00.01 3 мая до 13.00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка.
"Также с 16.30 4 мая до 3.00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение", - дополняется в сообщении.