Грузия не будет участвовать в военных учениях Defender-23
Минобороны Грузии сообщило, что страна не будет участвовать в военных учениях Defender-23
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF | Перейти в медиабанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Грузинская сторона в этом году не примет участие в многонациональных военных учениях Defender-23, сказано в заявлении Министерства обороны Грузии.
"Что касается участия Грузии в учениях Defender 2023, исходя из целей и задач Сил обороны, путем активного общения с нашим основным стратегическим партнером было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и национальные учения, которые служат указанным целям, в том числе повышению боевой готовности, повышению оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмену опытом и совершенствованию профессиональных навыков", - сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства во вторник.
В Минобороны добавили, что силы обороны постоянно участвуют и проводят международные учения для повышения боеспособности. В том числе ежегодно проводятся совместные масштабные многонациональные учения Грузии и США, такие как Noble Partner и Agile Spirit.
Ведомство отмечает, что совместно со странами-членами и партнерами НАТО в этом году Грузия уже приняла участие в четырех международных учениях, которые прошли в Турции, Германии, Словакии, Нидерландах. Так же до конца года запланированы тренировки в Турции, Эстонии, Польше, Болгарии, Румынии, Англии, Германии, Азербайджане, Италии и в самой Грузии, в которых будут задействованы грузинские военные.
Крупные военные учения Defender-23 под руководством США начались в Европе 22 апреля, они продлятся два месяца.