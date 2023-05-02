https://ria.ru/20230502/ucheniya-1869268898.html

Грузия не будет участвовать в военных учениях Defender-23

Грузия не будет участвовать в военных учениях Defender-23 - РИА Новости, 02.05.2023

Грузия не будет участвовать в военных учениях Defender-23

Грузинская сторона в этом году не примет участие в многонациональных военных учениях Defender-23, сказано в заявлении Министерства обороны Грузии. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:00

2023-05-02T20:00

2023-05-02T20:00

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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Грузинская сторона в этом году не примет участие в многонациональных военных учениях Defender-23, сказано в заявлении Министерства обороны Грузии. "Что касается участия Грузии в учениях Defender 2023, исходя из целей и задач Сил обороны, путем активного общения с нашим основным стратегическим партнером было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и национальные учения, которые служат указанным целям, в том числе повышению боевой готовности, повышению оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмену опытом и совершенствованию профессиональных навыков", - сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства во вторник. В Минобороны добавили, что силы обороны постоянно участвуют и проводят международные учения для повышения боеспособности. В том числе ежегодно проводятся совместные масштабные многонациональные учения Грузии и США, такие как Noble Partner и Agile Spirit. Ведомство отмечает, что совместно со странами-членами и партнерами НАТО в этом году Грузия уже приняла участие в четырех международных учениях, которые прошли в Турции, Германии, Словакии, Нидерландах. Так же до конца года запланированы тренировки в Турции, Эстонии, Польше, Болгарии, Румынии, Англии, Германии, Азербайджане, Италии и в самой Грузии, в которых будут задействованы грузинские военные. Крупные военные учения Defender-23 под руководством США начались в Европе 22 апреля, они продлятся два месяца.

https://ria.ru/20220914/gruziya-1816659703.html

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в мире, грузия, сша, турция, нато