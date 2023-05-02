https://ria.ru/20230502/ubiystvo-1869207031.html

Прокурор попросил срок для изготовителей документов для убийц Дугиной

Прокурор попросил срок для изготовителей документов для убийц Дугиной - РИА Новости, 02.05.2023

Прокурор попросил срок для изготовителей документов для убийц Дугиной

Государственный обвинитель просит суд назначить по три года 11 месяцев колонии каждому из фигурантов дела о подделке документа, использованного убийцами... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:00

2023-05-02T17:00

2023-05-02T17:00

происшествия

тула

россия

украина

дарья дугина

генеральная прокуратура рф

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864581257_0:39:1203:715_1920x0_80_0_0_d09227614c4b794d667c3744b5f635c9.jpg

ТУЛА, 2 мая – РИА Новости. Государственный обвинитель просит суд назначить по три года 11 месяцев колонии каждому из фигурантов дела о подделке документа, использованного убийцами российского политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости из Пролетарского райсуда Тулы. "Прошу суд признать виновными Сучкова Александра Юрьевича и Кузнецова Андрея Петровича в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление). Назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года 11 месяцев", - сказала прокурор Наталья Безгина в суде, где сегодня начались прения сторон. Оба обвиняемых ранее частично признали вину, заявив, что не знали о том, что подделанный ими документ будет использован для незаконного пересечения границы, сообщали РИА Новости в суде. Отбывать наказание фигуранты, по мнению обвинения, должны в колонии общего режима. Также прокурор считает необходимым запретить им заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров, сроком на три года. Сучков и Кузнецов в суде признали вину в части подделки документа и выразили раскаяние, вновь заявив, что не знали о том, что этот документ будет использоваться, в частности, для незаконного пересечения границы. Они и их адвокаты обратились к суду с просьбой избрать наказание, не предусматривающее реальное лишение свободы. Защита попросила суд при вынесении приговора учесть активное содействие следствию, а также положительные характеристики обвиняемых. Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как сообщала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. В настоящее время Кузнецов находится в СИЗО, Сучков – под подпиской о невыезде. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. По данным Пролетарского районного суда Тулы, изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ был использован Вовк в период с 17 по 21 августа 2022 года. Подельников судят по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до 4 лет заключения. Фигуранты "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконного пересечения государственной границы РФ", полагает следствие. Суд проходит в Туле по месту жительства Кузнецова.

https://ria.ru/20230425/arest-1867685893.html

https://ria.ru/20221215/dugina-1838879600.html

тула

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тула, россия, украина, дарья дугина, генеральная прокуратура рф, фсб