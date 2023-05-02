https://ria.ru/20230502/ubiystvo-1869207031.html
Прокурор попросил срок для изготовителей документов для убийц Дугиной
Прокурор попросил срок для изготовителей документов для убийц Дугиной - РИА Новости, 02.05.2023
Прокурор попросил срок для изготовителей документов для убийц Дугиной
Государственный обвинитель просит суд назначить по три года 11 месяцев колонии каждому из фигурантов дела о подделке документа, использованного убийцами... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:00
2023-05-02T17:00
2023-05-02T17:00
происшествия
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россия
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дарья дугина
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ТУЛА, 2 мая – РИА Новости. Государственный обвинитель просит суд назначить по три года 11 месяцев колонии каждому из фигурантов дела о подделке документа, использованного убийцами российского политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости из Пролетарского райсуда Тулы. "Прошу суд признать виновными Сучкова Александра Юрьевича и Кузнецова Андрея Петровича в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление). Назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года 11 месяцев", - сказала прокурор Наталья Безгина в суде, где сегодня начались прения сторон. Оба обвиняемых ранее частично признали вину, заявив, что не знали о том, что подделанный ими документ будет использован для незаконного пересечения границы, сообщали РИА Новости в суде. Отбывать наказание фигуранты, по мнению обвинения, должны в колонии общего режима. Также прокурор считает необходимым запретить им заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров, сроком на три года. Сучков и Кузнецов в суде признали вину в части подделки документа и выразили раскаяние, вновь заявив, что не знали о том, что этот документ будет использоваться, в частности, для незаконного пересечения границы. Они и их адвокаты обратились к суду с просьбой избрать наказание, не предусматривающее реальное лишение свободы. Защита попросила суд при вынесении приговора учесть активное содействие следствию, а также положительные характеристики обвиняемых. Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как сообщала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. В настоящее время Кузнецов находится в СИЗО, Сучков – под подпиской о невыезде. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. По данным Пролетарского районного суда Тулы, изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ был использован Вовк в период с 17 по 21 августа 2022 года. Подельников судят по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до 4 лет заключения. Фигуранты "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконного пересечения государственной границы РФ", полагает следствие. Суд проходит в Туле по месту жительства Кузнецова.
https://ria.ru/20230425/arest-1867685893.html
https://ria.ru/20221215/dugina-1838879600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, россия, украина, дарья дугина, генеральная прокуратура рф, фсб
Происшествия, Тула, Россия, Украина, Дарья Дугина, Генеральная прокуратура РФ, ФСБ
Прокурор попросил срок для изготовителей документов для убийц Дугиной
Прокурор попросил почти четыре года колонии изготовителям документов для убийц Дугиной
ТУЛА, 2 мая – РИА Новости. Государственный обвинитель просит суд назначить по три года 11 месяцев колонии каждому из фигурантов дела о подделке документа, использованного убийцами российского политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости из Пролетарского райсуда Тулы.
"Прошу суд признать виновными Сучкова Александра Юрьевича и Кузнецова Андрея Петровича в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327 УК РФ
(Подделка документов с целью скрыть другое преступление). Назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года 11 месяцев", - сказала прокурор Наталья Безгина в суде, где сегодня начались прения сторон.
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Оба обвиняемых ранее частично признали вину, заявив, что не знали о том, что подделанный ими документ будет использован для незаконного пересечения границы, сообщали РИА Новости в суде.
Отбывать наказание фигуранты, по мнению обвинения, должны в колонии общего режима. Также прокурор считает необходимым запретить им заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров, сроком на три года.
Сучков и Кузнецов в суде признали вину в части подделки документа и выразили раскаяние, вновь заявив, что не знали о том, что этот документ будет использоваться, в частности, для незаконного пересечения границы. Они и их адвокаты обратились к суду с просьбой избрать наказание, не предусматривающее реальное лишение свободы. Защита попросила суд при вынесении приговора учесть активное содействие следствию, а также положительные характеристики обвиняемых.
Генпрокуратура
сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области
Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины
. Этот автомобиль, как сообщала ФСБ
, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР
, в Москве
- казахстанские, а при выезде в Эстонию
– украинские. В настоящее время Кузнецов находится в СИЗО, Сучков – под подпиской о невыезде.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья
. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
По данным Пролетарского районного суда Тулы, изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ был использован Вовк в период с 17 по 21 августа 2022 года. Подельников судят по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до 4 лет заключения. Фигуранты "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконного пересечения государственной границы РФ", полагает следствие. Суд проходит в Туле по месту жительства Кузнецова.
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