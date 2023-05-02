https://ria.ru/20230502/ubiystvo-1869189230.html
В Татарстане отца заподозрили в убийстве 17-летней дочери
В Татарстане отца заподозрили в убийстве 17-летней дочери - РИА Новости, 02.05.2023
В Татарстане отца заподозрили в убийстве 17-летней дочери
Житель Ютазинского района Татарстана подозревается в убийстве своей 17-летней дочери во время ссоры из-за разговора девушки по телефону, сообщает региональное... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:55
2023-05-02T15:55
2023-05-02T15:55
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 2 мая - РИА Новости. Житель Ютазинского района Татарстана подозревается в убийстве своей 17-летней дочери во время ссоры из-за разговора девушки по телефону, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Двадцать седьмого апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 17-летней жительницы Ютазинского района. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний отец потерпевшей, который написал явку с повинной", - говорится в сообщении. По версии следствия, находясь дома, мужчина услышал, что дочь ведет по телефону разговор интимного содержания. Из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый толкнул девушку с лестницы. Ударившись головой, она скончалась. В дальнейшем, как установили следователи, подозреваемый утопил тело девушки в реке Ик. В ходе поисковых мероприятий 30 апреля тело извлечено из воды. Уточняется, что судом по ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230419/delo-1866334079.html
https://ria.ru/20230310/vystrel-1857078586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане отца заподозрили в убийстве 17-летней дочери
Житель Татарстана подозревается в убийстве 17-летней дочери из-за разговора по телефону
КАЗАНЬ, 2 мая - РИА Новости.
Житель Ютазинского района Татарстана подозревается в убийстве своей 17-летней дочери во время ссоры из-за разговора девушки по телефону, сообщает
региональное следственное управление СК РФ.
"Двадцать седьмого апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 17-летней жительницы Ютазинского района. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний отец потерпевшей, который написал явку с повинной", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, находясь дома, мужчина услышал, что дочь ведет по телефону разговор интимного содержания. Из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый толкнул девушку с лестницы. Ударившись головой, она скончалась.
В дальнейшем, как установили следователи, подозреваемый утопил тело девушки в реке Ик. В ходе поисковых мероприятий 30 апреля тело извлечено из воды.
Уточняется, что судом по ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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