В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"
ТВЕРЬ, 2 мая – РИА Новости. В Твери представили кросс-культурный спектакль - речевую ораторию "Покуда сердца стучат…" по поэме Роберта Рождественского "Реквием", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Поэма была исполнена сводным многонациональным молодежным хором творческого коллектива АНО "Центр развития экологических и социальных проектов", представляющим несколько регионов России и три государства.
Над созданием спектакля работали студенты средних специальных и высших учебных заведений, артисты драматических и музыкальных театров, педагоги и преподаватели из регионов России, в том числе Луганской Народной Республики, а также из стран ближнего зарубежья – Армении и Белоруссии.
"В преддверии Дня Победы со сцены Тверского академического театра драмы прозвучат строки легендарной поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Более полувека это выдающееся произведение отзывается в наших сердцах чувством глубокой благодарности героям Великой Отечественной войны, совершившим бессмертный подвиг во имя свободы и независимости нашей Родины. Уверен, что спектакль будет способствовать сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне, воспитанию молодежи в духе любви и уважения к своей стране, преемственности патриотических традиций, завещанных нам поколением победителей", – приводятся в сообщении слова приветствия участникам проекта от губернатора региона Игоря Рудени.
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Музея Победы, правительства Тверской области, театрального института имени Бориса Щукина и других, пояснили в пресс-службе.