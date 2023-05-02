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В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием" - РИА Новости, 02.05.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
10:44 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/tver-1869079030.html
В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"
В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием" - РИА Новости, 02.05.2023
В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"
В Твери представили кросс-культурный спектакль - речевую ораторию "Покуда сердца стучат…" по поэме Роберта Рождественского "Реквием", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:44
2023-05-02T10:44
тверская область
тверь
игорь руденя
президентский фонд культурных инициатив
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ТВЕРЬ, 2 мая – РИА Новости. В Твери представили кросс-культурный спектакль - речевую ораторию "Покуда сердца стучат…" по поэме Роберта Рождественского "Реквием", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Поэма была исполнена сводным многонациональным молодежным хором творческого коллектива АНО "Центр развития экологических и социальных проектов", представляющим несколько регионов России и три государства.Над созданием спектакля работали студенты средних специальных и высших учебных заведений, артисты драматических и музыкальных театров, педагоги и преподаватели из регионов России, в том числе Луганской Народной Республики, а также из стран ближнего зарубежья – Армении и Белоруссии."В преддверии Дня Победы со сцены Тверского академического театра драмы прозвучат строки легендарной поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Более полувека это выдающееся произведение отзывается в наших сердцах чувством глубокой благодарности героям Великой Отечественной войны, совершившим бессмертный подвиг во имя свободы и независимости нашей Родины. Уверен, что спектакль будет способствовать сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне, воспитанию молодежи в духе любви и уважения к своей стране, преемственности патриотических традиций, завещанных нам поколением победителей", – приводятся в сообщении слова приветствия участникам проекта от губернатора региона Игоря Рудени.Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Музея Победы, правительства Тверской области, театрального института имени Бориса Щукина и других, пояснили в пресс-службе.
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тверь, игорь руденя, президентский фонд культурных инициатив
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Президентский фонд культурных инициатив

В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"
В Твери представили речевую ораторию по поэме Реквием - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 мая – РИА Новости. В Твери представили кросс-культурный спектакль - речевую ораторию "Покуда сердца стучат…" по поэме Роберта Рождественского "Реквием", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Поэма была исполнена сводным многонациональным молодежным хором творческого коллектива АНО "Центр развития экологических и социальных проектов", представляющим несколько регионов России и три государства.
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Над созданием спектакля работали студенты средних специальных и высших учебных заведений, артисты драматических и музыкальных театров, педагоги и преподаватели из регионов России, в том числе Луганской Народной Республики, а также из стран ближнего зарубежья – Армении и Белоруссии.
"В преддверии Дня Победы со сцены Тверского академического театра драмы прозвучат строки легендарной поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Более полувека это выдающееся произведение отзывается в наших сердцах чувством глубокой благодарности героям Великой Отечественной войны, совершившим бессмертный подвиг во имя свободы и независимости нашей Родины. Уверен, что спектакль будет способствовать сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне, воспитанию молодежи в духе любви и уважения к своей стране, преемственности патриотических традиций, завещанных нам поколением победителей", – приводятся в сообщении слова приветствия участникам проекта от губернатора региона Игоря Рудени.
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Музея Победы, правительства Тверской области, театрального института имени Бориса Щукина и других, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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