https://ria.ru/20230502/tver-1869079030.html

В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"

В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием" - РИА Новости, 02.05.2023

В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"

В Твери представили кросс-культурный спектакль - речевую ораторию "Покуда сердца стучат…" по поэме Роберта Рождественского "Реквием", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:44

2023-05-02T10:44

2023-05-02T10:44

тверская область

тверь

игорь руденя

президентский фонд культурных инициатив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869079007_0:62:1600:962_1920x0_80_0_0_a328e57a6202d284f066e9cd1b708132.jpg

ТВЕРЬ, 2 мая – РИА Новости. В Твери представили кросс-культурный спектакль - речевую ораторию "Покуда сердца стучат…" по поэме Роберта Рождественского "Реквием", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Поэма была исполнена сводным многонациональным молодежным хором творческого коллектива АНО "Центр развития экологических и социальных проектов", представляющим несколько регионов России и три государства.Над созданием спектакля работали студенты средних специальных и высших учебных заведений, артисты драматических и музыкальных театров, педагоги и преподаватели из регионов России, в том числе Луганской Народной Республики, а также из стран ближнего зарубежья – Армении и Белоруссии."В преддверии Дня Победы со сцены Тверского академического театра драмы прозвучат строки легендарной поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Более полувека это выдающееся произведение отзывается в наших сердцах чувством глубокой благодарности героям Великой Отечественной войны, совершившим бессмертный подвиг во имя свободы и независимости нашей Родины. Уверен, что спектакль будет способствовать сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне, воспитанию молодежи в духе любви и уважения к своей стране, преемственности патриотических традиций, завещанных нам поколением победителей", – приводятся в сообщении слова приветствия участникам проекта от губернатора региона Игоря Рудени.Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Музея Победы, правительства Тверской области, театрального института имени Бориса Щукина и других, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, президентский фонд культурных инициатив