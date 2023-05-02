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СМИ: Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с США - РИА Новости, 02.05.2023
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06:37 02.05.2023 (обновлено: 06:38 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/turkmeniya-1869047931.html
СМИ: Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с США
СМИ: Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с США - РИА Новости, 02.05.2023
СМИ: Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с США
Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с США на 2023–2024 годы и рамочный план организации визитов различного уровня между двумя странами, сообщает РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T06:37
2023-05-02T06:38
сша
туркмения
сердар бердымухамедов
рашид мередов
в мире
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АШХАБАД, 2 мая - РИА Новости. Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с США на 2023–2024 годы и рамочный план организации визитов различного уровня между двумя странами, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". С такими предложениями на правительственном совещании по видеосвязи выступил вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов в ходе отчета по итогам визита туркменской делегации в США. "На рассмотрение президента Сердара Бердымухамедова были представлены предложения о создании дорожной карты сотрудничества на 2023–2024 годы в целях активизации партнёрства между Туркменистаном и США, а также подготовке рамочного плана организации визитов различного уровня между Туркменистаном и США", - говорится в сообщении. Одобрив эти предложения, глава Туркменистана отметил традиционно дружественный характер межгосударственного диалога с Соединёнными Штатами Америки, который в последние годы обрёл новое наполнение. "Отметив наличие солидного опыта многолетнего взаимодействия и внушительного потенциала для его дальнейшего развития, президент Сердар Бердымухамедов поручил продолжить соответствующую работу в данном направлении", - подчеркивает издание.
https://ria.ru/20230103/turkmeniya-1842898556.html
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сша, туркмения, сердар бердымухамедов , рашид мередов, в мире
США, Туркмения, Сердар Бердымухамедов , Рашид Мередов, В мире
СМИ: Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с США

"Нейтральный Туркменистан": Ашхабад создаст план сотрудничества с США на 2023–2024 годы

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкАшхабад – столица Туркменистана
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Ашхабад – столица Туркменистана. Архивное фото
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АШХАБАД, 2 мая - РИА Новости. Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с США на 2023–2024 годы и рамочный план организации визитов различного уровня между двумя странами, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
С такими предложениями на правительственном совещании по видеосвязи выступил вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов в ходе отчета по итогам визита туркменской делегации в США.
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"На рассмотрение президента Сердара Бердымухамедова были представлены предложения о создании дорожной карты сотрудничества на 2023–2024 годы в целях активизации партнёрства между Туркменистаном и США, а также подготовке рамочного плана организации визитов различного уровня между Туркменистаном и США", - говорится в сообщении.
Одобрив эти предложения, глава Туркменистана отметил традиционно дружественный характер межгосударственного диалога с Соединёнными Штатами Америки, который в последние годы обрёл новое наполнение.
"Отметив наличие солидного опыта многолетнего взаимодействия и внушительного потенциала для его дальнейшего развития, президент Сердар Бердымухамедов поручил продолжить соответствующую работу в данном направлении", - подчеркивает издание.
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