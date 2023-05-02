https://ria.ru/20230502/turizm-1869168649.html

Путин проведет совещание с членами правительства на тему туризма

Путин проведет совещание с членами правительства на тему туризма - РИА Новости, 02.05.2023

Путин проведет совещание с членами правительства на тему туризма

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства на тему развития туризма в России, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:47

2023-05-02T14:47

2023-05-02T14:47

туризм

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства на тему развития туризма в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Далее Путин проведет совещание с членами правительства, регулярное, главная тема которого - это туризм, как у нас развивается туризм. Это и Решетников Максим расскажет, министр экономического развития, и первый заместитель министра транспорта (Андрей) Костюк расскажет, потому что, говоря о туризме, конечно, мы не должны упускать из вида и стабильность транспортного обеспечения туристической отрасли", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что на совещании также затронут тему "экотуризма" в национальных парках, в России их много, территория обширная. Они, по словам Пескова, должны тоже служить людям. "Министр (Александр) Козлов расскажет об этом, министр природных ресурсов и экологии. И будет это все комментировать и курирующий вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ну и конечно, имеется в виду, что президент заслушает и оперативные вопросы, как это традиционно происходит", - заключил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20230430/krym-1868799926.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, туризм, новости - туризм