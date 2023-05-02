https://ria.ru/20230502/turizm-1869168649.html
Путин проведет совещание с членами правительства на тему туризма
Путин проведет совещание с членами правительства на тему туризма - РИА Новости, 02.05.2023
Путин проведет совещание с членами правительства на тему туризма
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства на тему развития туризма в России, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:47
2023-05-02T14:47
2023-05-02T14:47
туризм
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства на тему развития туризма в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Далее Путин проведет совещание с членами правительства, регулярное, главная тема которого - это туризм, как у нас развивается туризм. Это и Решетников Максим расскажет, министр экономического развития, и первый заместитель министра транспорта (Андрей) Костюк расскажет, потому что, говоря о туризме, конечно, мы не должны упускать из вида и стабильность транспортного обеспечения туристической отрасли", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что на совещании также затронут тему "экотуризма" в национальных парках, в России их много, территория обширная. Они, по словам Пескова, должны тоже служить людям. "Министр (Александр) Козлов расскажет об этом, министр природных ресурсов и экологии. И будет это все комментировать и курирующий вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ну и конечно, имеется в виду, что президент заслушает и оперативные вопросы, как это традиционно происходит", - заключил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20230430/krym-1868799926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, туризм, новости - туризм
Туризм, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
Путин проведет совещание с членами правительства на тему туризма
Песков: Путин по вторник проведет совещание с членами правительства на тему туризма
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства на тему развития туризма в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Далее Путин проведет совещание с членами правительства, регулярное, главная тема которого - это туризм, как у нас развивается туризм. Это и Решетников Максим расскажет, министр экономического развития, и первый заместитель министра транспорта (Андрей) Костюк расскажет, потому что, говоря о туризме, конечно, мы не должны упускать из вида и стабильность транспортного обеспечения туристической отрасли", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что на совещании также затронут тему "экотуризма" в национальных парках, в России их много, территория обширная. Они, по словам Пескова, должны тоже служить людям.
"Министр (Александр) Козлов расскажет об этом, министр природных ресурсов и экологии. И будет это все комментировать и курирующий вице-премьер Дмитрий Чернышенко
. Ну и конечно, имеется в виду, что президент заслушает и оперативные вопросы, как это традиционно происходит", - заключил пресс-секретарь президента.
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