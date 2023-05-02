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В российских школах пройдут церемонии поднятия копии Знамени Победы 4 мая - РИА Новости, 02.05.2023
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17:29 02.05.2023 (обновлено: 17:30 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/tseremonii-1869218155.html
В российских школах пройдут церемонии поднятия копии Знамени Победы 4 мая
В российских школах пройдут церемонии поднятия копии Знамени Победы 4 мая - РИА Новости, 02.05.2023
В российских школах пройдут церемонии поднятия копии Знамени Победы 4 мая
Торжественные церемонии поднятия флага России и копии Знамени Победы пройдут в российских школах 4 мая в честь Дня Победы, заявил министр просвещения России... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:29
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день победы
сергей кравцов
россия
образование - общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Торжественные церемонии поднятия флага России и копии Знамени Победы пройдут в российских школах 4 мая в честь Дня Победы, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он добавил, что также в школах состоятся торжественные мероприятия "Бессмертный полк" с приглашением участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, в том числе, специальной военной операции.
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день победы, сергей кравцов, россия, образование - общество
День Победы, Сергей Кравцов, Россия, Образование - Общество
В российских школах пройдут церемонии поднятия копии Знамени Победы 4 мая

Кравцов: в школах пройдут церемонии поднятия флага России и копии Знамени Победы 4 мая

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Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Торжественные церемонии поднятия флага России и копии Знамени Победы пройдут в российских школах 4 мая в честь Дня Победы, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«
"В каждой школе, колледже, педагогическом университете запланированы торжественные церемонии поднятия государственного флага и Знамени Победы. Состоятся уроки "Разговоры о важном", посвященные Великой Отечественной войне и Дню Победы", - сказал Кравцов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что также в школах состоятся торжественные мероприятия "Бессмертный полк" с приглашением участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, в том числе, специальной военной операции.
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