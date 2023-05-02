https://ria.ru/20230502/tsekh-1868601972.html

Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе

Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе - РИА Новости, 02.05.2023

Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе

Московский "Завод деревоизделий" открыл новый цех площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:10

2023-05-02T09:10

2023-05-02T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московский "Завод деревоизделий" открыл новый цех площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для готовой продукции, уточняется в сообщении.Он добавил, что Москва создает благоприятные условия для открытия новых или расширения действующих предприятий. Среди городских мер поддержки - помощь с подбором земельных участков и площадок для размещения производств.В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать свыше 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры. В планах на 2024 год – строительство еще одного корпуса площадью пять тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20221101/zavod-1828269953.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва