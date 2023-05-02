https://ria.ru/20230502/tsekh-1868601972.html
Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе
Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе - РИА Новости, 02.05.2023
Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе
Московский "Завод деревоизделий" открыл новый цех площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:10
2023-05-02T09:10
2023-05-02T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590407_0:184:1800:1198_1920x0_80_0_0_9d156436533c08f23df79548d4ec9c24.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московский "Завод деревоизделий" открыл новый цех площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для готовой продукции, уточняется в сообщении.Он добавил, что Москва создает благоприятные условия для открытия новых или расширения действующих предприятий. Среди городских мер поддержки - помощь с подбором земельных участков и площадок для размещения производств.В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать свыше 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры. В планах на 2024 год – строительство еще одного корпуса площадью пять тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20221101/zavod-1828269953.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590407_203:0:1800:1198_1920x0_80_0_0_47305fd3b57bac29a5e592d841bab355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московский "Завод деревоизделий" открыл новый цех площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для готовой продукции, уточняется в сообщении.
«
"Компания, работающая на территории города около 30 лет, в апреле ввела в эксплуатацию новый производственный цех на земельном участке площадью 9,5 гектара. На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, а в новом корпусе будет дополнительно создано еще свыше 40 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что Москва
создает благоприятные условия для открытия новых или расширения действующих предприятий. Среди городских мер поддержки - помощь с подбором земельных участков и площадок для размещения производств.
В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать свыше 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры. В планах на 2024 год – строительство еще одного корпуса площадью пять тысяч квадратных метров.
Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий