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Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе - РИА Новости, 02.05.2023
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09:10 02.05.2023
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Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе
Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе - РИА Новости, 02.05.2023
Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе
Московский "Завод деревоизделий" открыл новый цех площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:10
2023-05-02T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московский "Завод деревоизделий" открыл новый цех площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для готовой продукции, уточняется в сообщении.Он добавил, что Москва создает благоприятные условия для открытия новых или расширения действующих предприятий. Среди городских мер поддержки - помощь с подбором земельных участков и площадок для размещения производств.В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать свыше 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры. В планах на 2024 год – строительство еще одного корпуса площадью пять тысяч квадратных метров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: деревообрабатывающий завод ввел новый цех в Южнопортовом районе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московский "Завод деревоизделий" открыл новый цех площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для готовой продукции, уточняется в сообщении.
«
"Компания, работающая на территории города около 30 лет, в апреле ввела в эксплуатацию новый производственный цех на земельном участке площадью 9,5 гектара. На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, а в новом корпусе будет дополнительно создано еще свыше 40 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что Москва создает благоприятные условия для открытия новых или расширения действующих предприятий. Среди городских мер поддержки - помощь с подбором земельных участков и площадок для размещения производств.
В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать свыше 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры. В планах на 2024 год – строительство еще одного корпуса площадью пять тысяч квадратных метров.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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