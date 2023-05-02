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Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 02.05.2023
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15:16 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/transport-1869178180.html
Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, заявил Путин
Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 02.05.2023
Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, заявил Путин
Транспортная инфрастуктура в восстанавливаемом Мариуполе будет развиваться, а транспортный парк - обновляться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:16
2023-05-02T15:16
мариуполь
владимир путин
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Транспортная инфрастуктура в восстанавливаемом Мариуполе будет развиваться, а транспортный парк - обновляться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта. Здесь есть над чем поработать. В целом, создавать современную систему пассажирских перевозок", - сказал президент на церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе.
https://ria.ru/20230427/mariupol-1868071164.html
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мариуполь, владимир путин
Мариуполь, Владимир Путин
Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, заявил Путин

Президент Путин пообещал, что транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкТрамвай во время обкатки перед началом запуска движения по восстановленному трамвайному маршруту в Мариуполе
Трамвай во время обкатки перед началом запуска движения по восстановленному трамвайному маршруту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Трамвай во время обкатки перед началом запуска движения по восстановленному трамвайному маршруту в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Транспортная инфрастуктура в восстанавливаемом Мариуполе будет развиваться, а транспортный парк - обновляться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта. Здесь есть над чем поработать. В целом, создавать современную систему пассажирских перевозок", - сказал президент на церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе.
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