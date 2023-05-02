https://ria.ru/20230502/transport-1869178180.html

Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, заявил Путин

Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 02.05.2023

Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, заявил Путин

Транспортная инфрастуктура в восстанавливаемом Мариуполе будет развиваться, а транспортный парк - обновляться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:16

2023-05-02T15:16

2023-05-02T15:16

мариуполь

владимир путин

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Транспортная инфрастуктура в восстанавливаемом Мариуполе будет развиваться, а транспортный парк - обновляться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта. Здесь есть над чем поработать. В целом, создавать современную систему пассажирских перевозок", - сказал президент на церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе.

https://ria.ru/20230427/mariupol-1868071164.html

мариуполь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

мариуполь, владимир путин