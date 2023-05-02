https://ria.ru/20230502/testirovanie-1869046363.html

Эксперт спрогнозировал рост рынка генетического тестирования в России

Эксперт спрогнозировал рост рынка генетического тестирования в России - РИА Новости, 02.05.2023

Эксперт спрогнозировал рост рынка генетического тестирования в России

Объем российского рынка генетического тестирования к 2028 году увеличится вшестеро, до 16 миллиардов рублей, такое мнение РИА Новости высказал гендиректор... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T05:42

2023-05-02T05:42

2023-05-02T05:42

афк "система"

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Объем российского рынка генетического тестирования к 2028 году увеличится вшестеро, до 16 миллиардов рублей, такое мнение РИА Новости высказал гендиректор научной лаборатории, занимающейся разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий "Система-Биотех" (входит в АФК "Система") Артем Сиразутдинов. По его словам, такая динамика объясняется растущей популярностью генетического тестирования. Так, например, уже сегодня страховые компании предлагают клиентам перед покупкой страхования жизни пройти различные исследования - о предрасположенности к различным видам спорта или внезапной "коронарной смерти", что дает страховщику более четкое понимание рисков. "Есть основание полагать, что этот тренд - использования генетических тестов для оформления страхования жизни - будет в ближайшем будущем набирать обороты", - отмечает эксперт. Эксперт отмечает, что серьезным импульсом для развития рынка стал коронавирус, так как анализы с применением метода полимеразной цепной реакции ("ПЦР-тесты") на ковид, которые массово проводились в 2020–2021 годах - генетические. "Их разработка и развертывание масштабного производства в сжатые сроки помогли генетическим компаниям профинансировать разработку и выпуск других типов генетических тестов, а также создать необходимую для этого технологическую базу", - пояснил он. В то же время коронавирус подтолкнул развитие генетических технологий и продуктов и с точки зрения усиления спроса на них. Люди начали думать о своем здоровье и изучать возможности превентивной медицины, которая связана с генетическими исследованиями - чтобы определить предрасположенность человека к тому или иному заболеванию, нужно предметно изучить его ДНК, определить "слабые места" и что нужно сделать, чтобы их устранить. По словам Сиразутдинова, еще одна точка роста для российских генетических компаний - использование генетических тестов государственными структурами. Так, тесты на идентификацию личности широко применяются силовыми ведомствами для криминалистического анализа. "А учитывая, что сегодня с российского рынка ушли основные глобальные поставщики таких продуктов, и тема импортозамещения здесь крайне важна, отечественные компании, занимающиеся разработками в области генетических исследований, могут занять эту нишу", - заключает он.

https://ria.ru/20230216/informirovannost-1852546120.html

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афк "система", россия