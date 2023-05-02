https://ria.ru/20230502/tekhnologii-1869203840.html

Сооснователь Apple поддержал регулирование искусственного интеллекта

Сооснователь Apple поддержал регулирование искусственного интеллекта - РИА Новости, 02.05.2023

Сооснователь Apple поддержал регулирование искусственного интеллекта

Регулирование искусственного интеллекта необходимо для защиты людей от злоумышленников, считает сооснователь американской технологической компании Apple Стив... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:49

2023-05-02T16:49

2023-05-02T16:49

технологии

сша

стивен возняк

джо байден

илон маск

tesla motors

google

apple

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Регулирование искусственного интеллекта необходимо для защиты людей от злоумышленников, считает сооснователь американской технологической компании Apple Стив Возняк. "Вероятно, определенные типы регулирования необходимы", - заявил он в интервью телеканалу CNN. Возняк отметил, что искусственный интеллект стал очередным мощным инструментом, который, по его мнению, будет использоваться в "злых целях", а у самой технологии в работе отсутствует эмоциональный фактор. В то же время, по мнению сооснователя Apple, глобальное регулирование искусственного интеллекта "никогда не может быть" введено. Ранее в апреле газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос о необходимости проверки работы программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT, на фоне опасений, что их могут использовать для совершения преступлений и распространения дезинформации. В качестве первого шага к возможному регулированию министерство торговли США опубликовало официальный публичный запрос о так называемых мерах подотчетности, в том числе о том, должны ли потенциально рискованные новые модели ИИ проходить процесс сертификации перед их выпуском. Бот ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что искусственный интеллект может представлять опасность и технологические компании должны нести ответственность за безопасность своих разработок. Кроме того, глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также ряд экспертов в области искусственного интеллекта призывали создателей искусственного интеллекта временно остановить разработку систем мощнее GPT-4 как минимум на полгода. Эксперты утверждают, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для общества и человечества.

https://ria.ru/20230502/khinton-1869084005.html

https://ria.ru/20230427/ii-1868005893.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, стивен возняк, джо байден, илон маск, tesla motors, google, apple