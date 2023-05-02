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Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ информации о гибели Танцюры - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 02.05.2023 (обновлено: 18:42 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/tantsyura-1869230099.html
Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ информации о гибели Танцюры
Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ информации о гибели Танцюры - РИА Новости, 02.05.2023
Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ информации о гибели Танцюры
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:00
2023-05-02T18:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
артемовск
евгений пригожин
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры.Соответствующая аудиозапись опубликована в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.Ранее основатель "Группы Вагнера" сообщил, что при подходе резервов из Часова Яра в Артемовск удалось уничтожить бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Танцюра.Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим силами теробороны 16 мая прошлого года. До этого он занимал пост начальника штаба Сухопутных войск Украины.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Как сообщал на прошлой неделе Пригожин, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около трех квадратных километров территории.Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.
https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html
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вооруженные силы украины, в мире, артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Артемовск, Евгений Пригожин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский, Воздушно-десантные войска России
Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ информации о гибели Танцюры

Пригожин после опровержения ВСУ информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры.
Соответствующая аудиозапись опубликована в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.
«
"Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше", — заявил Пригожин.
Ранее основатель "Группы Вагнера" сообщил, что при подходе резервов из Часова Яра в Артемовск удалось уничтожить бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Танцюра.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим силами теробороны 16 мая прошлого года. До этого он занимал пост начальника штаба Сухопутных войск Украины.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Как сообщал на прошлой неделе Пригожин, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около трех квадратных километров территории.
Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреАртемовскЕвгений ПригожинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВоздушно-десантные войска России
 
 
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