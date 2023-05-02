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В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры

В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры - РИА Новости, 02.05.2023

В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры

Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны украинских войск Денис Зелинский опроверг информацию о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:03

2023-05-02T17:03

2023-05-02T17:30

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вооруженные силы украины

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артемовск

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны украинских войск Денис Зелинский опроверг информацию о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об уничтожении в районе Артемовска бронеавтомобиля, в котором, предположительно, находился Танцюра, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в телеграм-канале его пресс-службы. "Мы официально опровергаем эти утверждения", - заявил Зелинский изданию "Суспильне" (Общественное). Он добавил, что "все живы и здоровы", но не уточнил, кто именно. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовск, россия, евгений пригожин, ситуация в днр и лнр