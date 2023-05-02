https://ria.ru/20230502/tantsyura-1869208376.html
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры - РИА Новости, 02.05.2023
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны украинских войск Денис Зелинский опроверг информацию о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:03
2023-05-02T17:03
2023-05-02T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
артемовск
россия
евгений пригожин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны украинских войск Денис Зелинский опроверг информацию о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об уничтожении в районе Артемовска бронеавтомобиля, в котором, предположительно, находился Танцюра, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в телеграм-канале его пресс-службы. "Мы официально опровергаем эти утверждения", - заявил Зелинский изданию "Суспильне" (Общественное). Он добавил, что "все живы и здоровы", но не уточнил, кто именно. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230128/boytsy-1848141956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
В ВСУ опровергли сообщение о гибели командующего силами теробороны Танцюры у Артемовска