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В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 02.05.2023 (обновлено: 17:30 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/tantsyura-1869208376.html
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры - РИА Новости, 02.05.2023
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны украинских войск Денис Зелинский опроверг информацию о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:03
2023-05-02T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
артемовск
россия
евгений пригожин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны украинских войск Денис Зелинский опроверг информацию о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об уничтожении в районе Артемовска бронеавтомобиля, в котором, предположительно, находился Танцюра, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в телеграм-канале его пресс-службы. "Мы официально опровергаем эти утверждения", - заявил Зелинский изданию "Суспильне" (Общественное). Он добавил, что "все живы и здоровы", но не уточнил, кто именно. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
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украина
донецкая народная республика
артемовск
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовск, россия, евгений пригожин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, Евгений Пригожин, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры

В ВСУ опровергли сообщение о гибели командующего силами теробороны Танцюры у Артемовска

© AP Photo / Efrem LukatskyЧлены территориальной обороны в Киеве, Украина
Члены территориальной обороны в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Члены территориальной обороны в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны украинских войск Денис Зелинский опроверг информацию о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об уничтожении в районе Артемовска бронеавтомобиля, в котором, предположительно, находился Танцюра, соответствующая аудиозапись бизнесмена опубликована в телеграм-канале его пресс-службы.
"Мы официально опровергаем эти утверждения", - заявил Зелинский изданию "Суспильне" (Общественное). Он добавил, что "все живы и здоровы", но не уточнил, кто именно.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАртемовскРоссияЕвгений ПригожинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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