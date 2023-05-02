https://ria.ru/20230502/suverenitet-1869212669.html
Путин рассказал, что лежит в основе суверенитета России
Путин рассказал, что лежит в основе суверенитета России - РИА Новости, 02.05.2023
Путин рассказал, что лежит в основе суверенитета России
Самодостаточность лежит в основе суверенитета России, это относится к разным ключевым областям, но важнейшим фактором для формирования запроса на... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:13
2023-05-02T17:13
2023-05-02T17:13
владимир путин
россия
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Самодостаточность лежит в основе суверенитета России, это относится к разным ключевым областям, но важнейшим фактором для формирования запроса на самодостаточность и суверенитет является образование, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства во вторник. "В последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе сохранения нашего государства и территориальной целостности страны. Но в основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях: в экономике, в сфере обороноспособности. Но запрос на эту самодостаточность и суверенитет формируется, конечно, в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями народа, с историей наших народов России. Но важнейшим фактором, конечно, является область образования", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230329/finansy-1861612491.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин рассказал, что лежит в основе суверенитета России
Путин назвал самодостаточность во всех ключевых областях основой суверенитета России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Самодостаточность лежит в основе суверенитета России, это относится к разным ключевым областям, но важнейшим фактором для формирования запроса на самодостаточность и суверенитет является образование, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства во вторник.
"В последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе сохранения нашего государства и территориальной целостности страны. Но в основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях: в экономике, в сфере обороноспособности. Но запрос на эту самодостаточность и суверенитет формируется, конечно, в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями народа, с историей наших народов России. Но важнейшим фактором, конечно, является область образования", - сказал Путин.
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