https://ria.ru/20230502/suverenitet-1869212669.html

Путин рассказал, что лежит в основе суверенитета России

Путин рассказал, что лежит в основе суверенитета России - РИА Новости, 02.05.2023

Путин рассказал, что лежит в основе суверенитета России

Самодостаточность лежит в основе суверенитета России, это относится к разным ключевым областям, но важнейшим фактором для формирования запроса на... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:13

2023-05-02T17:13

2023-05-02T17:13

владимир путин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Самодостаточность лежит в основе суверенитета России, это относится к разным ключевым областям, но важнейшим фактором для формирования запроса на самодостаточность и суверенитет является образование, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства во вторник. "В последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе сохранения нашего государства и территориальной целостности страны. Но в основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях: в экономике, в сфере обороноспособности. Но запрос на эту самодостаточность и суверенитет формируется, конечно, в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями народа, с историей наших народов России. Но важнейшим фактором, конечно, является область образования", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230329/finansy-1861612491.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество