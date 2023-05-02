https://ria.ru/20230502/sudan-1869110170.html

Россия помогла эвакуировать из Судана свыше 70 иностранных граждан

Россия помогла эвакуировать из Судана свыше 70 иностранных граждан - РИА Новости, 02.05.2023

Россия помогла эвакуировать из Судана свыше 70 иностранных граждан

Посольство России в Судане и министерство обороны РФ помогли эвакуировать из этой страны более 70 иностранных граждан, в том числе более десяти украинцев,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:09

2023-05-02T12:09

2023-05-02T12:21

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хартум (город)

судан

столкновения в хартуме

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ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Посольство России в Судане и министерство обороны РФ помогли эвакуировать из этой страны более 70 иностранных граждан, в том числе более десяти украинцев, сообщил РИА Новости во вторник посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.Ранее Минобороны РФ сообщило, что по решению президента РФ военное ведомство эвакуировало из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившихся за содействием в их возвращении на родину."Более 70 иностранных граждан, включая более десяти украинцев, были эвакуированы с российской помощью из Судана. Окончательные цифры по эвакуированным иностранным гражданам уточняются", - сказал Черновол.Обстановка в Судане резко обострилась в середине апреля, когда в столице и других провинциях вспыхнули бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования под командованием заместителя главы переходного Суверенного совета Мухаммеда Хамдана Дагло.

https://ria.ru/20230427/peremirie-1868293697.html

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хартум (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, хартум (город), судан, столкновения в хартуме, в мире