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Россия помогла эвакуировать из Судана свыше 70 иностранных граждан - РИА Новости, 02.05.2023
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12:09 02.05.2023 (обновлено: 12:21 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/sudan-1869110170.html
Россия помогла эвакуировать из Судана свыше 70 иностранных граждан
Россия помогла эвакуировать из Судана свыше 70 иностранных граждан - РИА Новости, 02.05.2023
Россия помогла эвакуировать из Судана свыше 70 иностранных граждан
Посольство России в Судане и министерство обороны РФ помогли эвакуировать из этой страны более 70 иностранных граждан, в том числе более десяти украинцев,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:09
2023-05-02T12:21
россия
хартум (город)
судан
столкновения в хартуме
в мире
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ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Посольство России в Судане и министерство обороны РФ помогли эвакуировать из этой страны более 70 иностранных граждан, в том числе более десяти украинцев, сообщил РИА Новости во вторник посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.Ранее Минобороны РФ сообщило, что по решению президента РФ военное ведомство эвакуировало из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившихся за содействием в их возвращении на родину."Более 70 иностранных граждан, включая более десяти украинцев, были эвакуированы с российской помощью из Судана. Окончательные цифры по эвакуированным иностранным гражданам уточняются", - сказал Черновол.Обстановка в Судане резко обострилась в середине апреля, когда в столице и других провинциях вспыхнули бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования под командованием заместителя главы переходного Суверенного совета Мухаммеда Хамдана Дагло.
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россия, хартум (город), судан, столкновения в хартуме, в мире
Россия, Хартум (город), Судан, Столкновения в Хартуме, В мире
Россия помогла эвакуировать из Судана свыше 70 иностранных граждан

Посол в Хартуме: Россия помогла эвакуировать из Судана свыше 70 иностранных граждан

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Посольство России в Судане и министерство обороны РФ помогли эвакуировать из этой страны более 70 иностранных граждан, в том числе более десяти украинцев, сообщил РИА Новости во вторник посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по решению президента РФ военное ведомство эвакуировало из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившихся за содействием в их возвращении на родину.
"Более 70 иностранных граждан, включая более десяти украинцев, были эвакуированы с российской помощью из Судана. Окончательные цифры по эвакуированным иностранным гражданам уточняются", - сказал Черновол.
Обстановка в Судане резко обострилась в середине апреля, когда в столице и других провинциях вспыхнули бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования под командованием заместителя главы переходного Суверенного совета Мухаммеда Хамдана Дагло.
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