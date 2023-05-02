https://ria.ru/20230502/stavropole-1869226428.html

МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС

МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС - РИА Новости, 02.05.2023

МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС

Малый и средний бизнес Ставропольского края получил в первом квартале 2023 года финансирование в объёме свыше 2,5 миллиарда рублей при помощи поручительств... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:50

2023-05-02T17:50

2023-05-02T18:07

корпорация мсп

александр исаевич

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869231985_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_642c0c9e88bdaa6cb0e5be533a9c2acf.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес Ставропольского края получил в первом квартале 2023 года финансирование в объёме свыше 2,5 миллиарда рублей при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС.Это более, чем в три раза больше аналогичного показателя за прошлый год.Ранее во вторник на полях Кавказской инвестиционной выставки Корпорация МСП и правительство Ставропольского края договорились совместно развивать предпринимательство в регионе и повышать эффективность мер поддержки малого и среднего бизнеса."Для развития малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае мы продолжим оказывать финансовые меры поддержки, в том числе гарантийную поддержку, к которой обращаются для привлечения финансирования при недостаточности залогового обеспечения. Также при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, на которой представлены сервисы и услуги для предпринимателей, мы расширим доступ как к федеральным мерам поддержки, например, льготному лизингу, так и мерам поддержки, которые предоставляет регион", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Соглашением также планируется увеличить охват мерами поддержки предпринимателей региона.Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230116/poruchitelstva-1844676268.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, ставропольский край