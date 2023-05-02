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МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС - РИА Новости, 02.05.2023
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17:50 02.05.2023 (обновлено: 18:07 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/stavropole-1869226428.html
МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС
МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС - РИА Новости, 02.05.2023
МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС
Малый и средний бизнес Ставропольского края получил в первом квартале 2023 года финансирование в объёме свыше 2,5 миллиарда рублей при помощи поручительств... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:50
2023-05-02T18:07
корпорация мсп
александр исаевич
ставропольский край
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес Ставропольского края получил в первом квартале 2023 года финансирование в объёме свыше 2,5 миллиарда рублей при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС.Это более, чем в три раза больше аналогичного показателя за прошлый год.Ранее во вторник на полях Кавказской инвестиционной выставки Корпорация МСП и правительство Ставропольского края договорились совместно развивать предпринимательство в регионе и повышать эффективность мер поддержки малого и среднего бизнеса."Для развития малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае мы продолжим оказывать финансовые меры поддержки, в том числе гарантийную поддержку, к которой обращаются для привлечения финансирования при недостаточности залогового обеспечения. Также при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, на которой представлены сервисы и услуги для предпринимателей, мы расширим доступ как к федеральным мерам поддержки, например, льготному лизингу, так и мерам поддержки, которые предоставляет регион", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Соглашением также планируется увеличить охват мерами поддержки предпринимателей региона.Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230116/poruchitelstva-1844676268.html
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корпорация мсп, александр исаевич, ставропольский край
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Ставропольский край

МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС

© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и глава Ставропольского края Владимир Владимиров на полях Кавказской инвестиционной выставки
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и глава Ставропольского края Владимир Владимиров на полях Кавказской инвестиционной выставки - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и глава Ставропольского края Владимир Владимиров на полях Кавказской инвестиционной выставки
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес Ставропольского края получил в первом квартале 2023 года финансирование в объёме свыше 2,5 миллиарда рублей при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС.
Это более, чем в три раза больше аналогичного показателя за прошлый год.
Ранее во вторник на полях Кавказской инвестиционной выставки Корпорация МСП и правительство Ставропольского края договорились совместно развивать предпринимательство в регионе и повышать эффективность мер поддержки малого и среднего бизнеса.
"Для развития малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае мы продолжим оказывать финансовые меры поддержки, в том числе гарантийную поддержку, к которой обращаются для привлечения финансирования при недостаточности залогового обеспечения. Также при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, на которой представлены сервисы и услуги для предпринимателей, мы расширим доступ как к федеральным мерам поддержки, например, льготному лизингу, так и мерам поддержки, которые предоставляет регион", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Соглашением также планируется увеличить охват мерами поддержки предпринимателей региона.
«
"От малого и среднего бизнеса сегодня во многом зависит сохранение темпов развития экономики Ставрополья. И мы сегодня работаем на поддержку предпринимателей — тех людей, которые своими руками и умом развивают наш край и нашу страну. Сегодня в крае зарегистрировано порядка 190 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства, включая более 93 тысяч самозанятых ставропольцев. И партнерство с корпорацией — еще одно плечо для развития предпринимательства, возможность использовать новые инструменты и направления поддержки нашего бизнеса", — приводятся в сообщении слова главы Ставропольского края Владимира Владимирова.
Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичСтавропольский край
 
 
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