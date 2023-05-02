МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и глава Ставропольского края Владимир Владимиров на полях Кавказской инвестиционной выставки
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и глава Ставропольского края Владимир Владимиров на полях Кавказской инвестиционной выставки
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес Ставропольского края получил в первом квартале 2023 года финансирование в объёме свыше 2,5 миллиарда рублей при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС.
Это более, чем в три раза больше аналогичного показателя за прошлый год.
Ранее во вторник на полях Кавказской инвестиционной выставки Корпорация МСП и правительство Ставропольского края договорились совместно развивать предпринимательство в регионе и повышать эффективность мер поддержки малого и среднего бизнеса.
"Для развития малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае мы продолжим оказывать финансовые меры поддержки, в том числе гарантийную поддержку, к которой обращаются для привлечения финансирования при недостаточности залогового обеспечения. Также при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, на которой представлены сервисы и услуги для предпринимателей, мы расширим доступ как к федеральным мерам поддержки, например, льготному лизингу, так и мерам поддержки, которые предоставляет регион", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Соглашением также планируется увеличить охват мерами поддержки предпринимателей региона.
«
"От малого и среднего бизнеса сегодня во многом зависит сохранение темпов развития экономики Ставрополья. И мы сегодня работаем на поддержку предпринимателей — тех людей, которые своими руками и умом развивают наш край и нашу страну. Сегодня в крае зарегистрировано порядка 190 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства, включая более 93 тысяч самозанятых ставропольцев. И партнерство с корпорацией — еще одно плечо для развития предпринимательства, возможность использовать новые инструменты и направления поддержки нашего бизнеса", — приводятся в сообщении слова главы Ставропольского края Владимира Владимирова.
Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.