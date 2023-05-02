https://ria.ru/20230502/ssha-1869006984.html

Осушить вашингтонское болото: попытка номер два

Осушить вашингтонское болото: попытка номер два - РИА Новости, 02.05.2023

Осушить вашингтонское болото: попытка номер два

Америка в очередной раз служит политической лабораторией и примером для окружающего мира — примером необязательно хорошим. Сегодня там созрела идея о том, что... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:00

2023-05-02T08:00

2023-05-02T10:55

аналитика

сша

джо байден

дональд трамп

такер карлсон

в мире

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Америка в очередной раз служит политической лабораторией и примером для окружающего мира — примером необязательно хорошим. Сегодня там созрела идея о том, что делать, если весь громадный бюрократический аппарат работает по своей программе, а как минимум половине страны эта программа несимпатична. А делать вот что: всех гнать и привлекать чистых и талантливых людей из регионов.Дело в том, что американский фонд "Наследие" собрал команду республиканцев и прочих консерваторов, которая подготовила "Проект-2025" — подробный план действий нового президента США сразу же по вселении в Белый дом. Речь идет, понятно, о президенте-республиканце, причем тут тщательно избегается упоминание имени Дональда Трампа. Это демократы думают и голосуют стадом, вот хоть за Джо Байдена, а у республиканцев идет серьезный разговор — в чем ошибся Трамп, почему не смог переизбраться на второй срок и нужно ли именно ему вступать в схватку с Байденом, уже, как известно, объявившим, что будет кандидатом.План — это толстая книга, и о ней известно не так уж много, только то, что рассказал один из трамповских соратников Кен Куччинелли ресурсу "Наследия" Daily Signal. Хороших мыслей там минимум две. Для начала: если бы у Трампа был такой план в 2016 году, накануне избрания, то его президентство не было бы временем упущенных возможностей.Критиковать Трампа сегодня считается на правом фланге плохой идеей. Однако и без критики ясно, что его достижения в Белом доме разочаровали многих. Американский урок тут в том, что хороший человек — не профессия. Гений пиара — тоже не профессия. Трамп до сих любим народом за то, что высказывал очевидные (и запрещаемые демократами) мысли, то есть продолжал свою карьеру телевизионной звезды, такой же, как только что съеденный теми же демократами Такер Карлсон.Но президент страны — это нечто большее, чем телезвезда или хороший актер (и, нет, о Зеленском говорить не будем). Рональд Рейган после своего актерства прошел хороший опыт политической деятельности, а потом был губернатором Калифорнии. Трамп же оказался плохим администратором, бессильным по части обещанного им "осушения вашингтонского болота". В Белом доме он продолжал звездить, тем временем болото жило своей жизнью и президента в итоге засосало."Проект-2025" (дата вступления следующего президента в должность) — это, по сути, партийный документ, формально необязательный для исполнения, но играющий роль коллективного наказа для кандидата и одновременно служащий предвыборным обещанием. И вот еще одна хорошая идея в этом документе — насчет того, с чего именно начать. Начать надо с массовой чистки госаппарата. С сокращения ведомств-монстров, где люди годами получают зарплату непонятно за что. И с их разделением на ведомства поменьше, где можно разобраться, чем там вообще заняты.Главное же — надо с первого дня набирать на работу в Вашингтон людей "как можно дальше от столицы". Уже сейчас такие люди должны начинать думать о том, что они могут приехать в Вашингтон со своей программой действий. Тогда они сами и публика вокруг будут голосовать веселее.Проблема столицы, рулящей государством по своей программе при всех режимах, существует везде и на протяжении всей мировой истории. Если столица — очень большой город, то люди там неизменно вырабатывают свою идеологию и свой стиль жизни — сегодня его называют глобалистским. И это иногда выливается в противостояние столицы (и пары-тройки больших городов) прочей стране. Это сегодня так в России, США, Таиланде (где намечаются новые выборы со старой дракой глубинки с центром) и вообще везде.В случае с США, говорят республиканцы, столица сделала Америку государством-банкротом (только госдолг заметно больше того, что вся страна производит за год) и принесла прочие неприятности. В том числе превратила в посмешище механизм президентских выборов, которые ничего не решают.Но простое признание этого факта немногого стоит. А вот если бы Америка показала, как можно и нужно обновлять бюрократию, то вернула бы себе немалую часть столь любимого ею мирового лидерства.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

https://ria.ru/20230501/trump-1868875304.html

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аналитика, сша, джо байден, дональд трамп, такер карлсон, в мире