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Американский генерал спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Американский генерал спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 02.05.2023

Американский генерал спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:18

2023-05-02T20:18

2023-05-02T23:01

украина

россия

марк милли

дмитрий медведев

вооруженные силы сша

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs.Как ранее отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Вашингтон мог бы "по щелчку пальцев" завершить конфликт на Украине, но американские "ястребы" в конгрессе не заинтересованы в этом.

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украина, россия, марк милли, дмитрий медведев, вооруженные силы сша, в мире