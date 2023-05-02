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Американский генерал спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 02.05.2023 (обновлено: 23:01 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/sroki-1869271833.html
Американский генерал спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
Американский генерал спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 02.05.2023
Американский генерал спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:18
2023-05-02T23:01
украина
россия
марк милли
дмитрий медведев
вооруженные силы сша
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs.Как ранее отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Вашингтон мог бы "по щелчку пальцев" завершить конфликт на Украине, но американские "ястребы" в конгрессе не заинтересованы в этом.
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украина, россия, марк милли, дмитрий медведев, вооруженные силы сша, в мире
Украина, Россия, Марк Милли, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы США, Специальная военная операция на Украине, В мире
Американский генерал спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Генерал ВС США Милли: конфликт на Украине вряд ли завершится в этом году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs.
«
"Достижение политических целей любой из сторон <…> будет очень сложным. <…> Не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году", — сказал офицер.
Как ранее отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Вашингтон мог бы "по щелчку пальцев" завершить конфликт на Украине, но американские "ястребы" в конгрессе не заинтересованы в этом.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМарк МиллиДмитрий МедведевВооруженные силы СШАВ мире
 
 
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