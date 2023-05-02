https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869184148.html
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ
В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады противника, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:38
2023-05-02T15:38
2023-05-02T16:08
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ
Минобороны: в районе Кисловки Харьковской области уничтожен украинский склад боеприпасов