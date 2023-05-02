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Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 02.05.2023 (обновлено: 16:08 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869184148.html
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ
В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады противника, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:38
2023-05-02T16:08
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ

Минобороны: в районе Кисловки Харьковской области уничтожен украинский склад боеприпасов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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