https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869184148.html

Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023

Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ

В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады противника, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:38

2023-05-02T15:38

2023-05-02T16:08

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, в мире