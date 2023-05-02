https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869183609.html

ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.05.2023

ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских военных и склад боеприпасов на херсонском направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:36

2023-05-02T15:36

2023-05-02T15:37

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских военных и склад боеприпасов на херсонском направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ. "Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869182253.html

россия

херсонская область

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Дарья Буймова

россия, херсонская область , безопасность