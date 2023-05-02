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ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 02.05.2023 (обновлено: 15:37 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869183609.html
ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.05.2023
ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских военных и склад боеприпасов на херсонском направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:36
2023-05-02T15:37
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских военных и склад боеприпасов на херсонском направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ. "Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869182253.html
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россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских военных и склад боеприпасов на херсонском направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска
Вчера, 15:32
 
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