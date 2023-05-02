https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869183609.html
ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.05.2023
ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских военных и склад боеприпасов на херсонском направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:36
2023-05-02T15:36
2023-05-02T15:37
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских военных и склад боеприпасов на херсонском направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ. "Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869182253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
ВС России уничтожили 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении