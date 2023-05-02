https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869180628.html

В Кузбассе по поручению Цивилева прошел телемост с участниками спецоперации

В Кузбассе по поручению Цивилева прошел телемост с участниками спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023

В Кузбассе по поручению Цивилева прошел телемост с участниками спецоперации

Телемост между участниками специальной военной операции и их семьями прошел в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:25

2023-05-02T15:25

2023-05-02T16:24

специальная военная операция на украине

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 2 мая – РИА Новости. Телемост между участниками специальной военной операции и их семьями прошел в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению Сергея Цивилева в Кузбассе организован телемост между участниками СВО и их семьями. Кузбасские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, смогли пообщаться с родными и близкими. Телемост организован… в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие мотострелкового соединения увиделись со своими семьями, которые передали защитникам Отечества теплые слова поддержки и надежды на их скорейшее возвращение домой", – говорится в сообщении. "Мы вместе провожали каждого мобилизованного из нашего региона в зону СВО. Я благодарил их за то, что они приняли настоящее мужское решение – защищать Родину. Сейчас весь Кузбасс ждет скорейшего возвращения земляков домой с победой, мы всецело их поддерживаем. Отсюда постоянно уходят гуманитарные грузы в зону СВО, каждый кузбассовец вносит вклад в общее дело, приближая новый День Победы", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Военнослужащие были очень рады увидеть своих родных и близких, узнали, как обстоят их дела и что их очень ждут дома. К участникам СВО со словами поддержки также обратились юнармейцы и священнослужители.

https://ria.ru/20220928/kuzbass-1819965430.html

https://ria.ru/20221202/lgoty-1835900372.html

кемеровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей цивилев, кемеровская область