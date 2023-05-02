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В Кузбассе по поручению Цивилева прошел телемост с участниками спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 02.05.2023 (обновлено: 16:24 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869180628.html
В Кузбассе по поручению Цивилева прошел телемост с участниками спецоперации
В Кузбассе по поручению Цивилева прошел телемост с участниками спецоперации - РИА Новости, 02.05.2023
В Кузбассе по поручению Цивилева прошел телемост с участниками спецоперации
Телемост между участниками специальной военной операции и их семьями прошел в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:25
2023-05-02T16:24
специальная военная операция на украине
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 2 мая – РИА Новости. Телемост между участниками специальной военной операции и их семьями прошел в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению Сергея Цивилева в Кузбассе организован телемост между участниками СВО и их семьями. Кузбасские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, смогли пообщаться с родными и близкими. Телемост организован… в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие мотострелкового соединения увиделись со своими семьями, которые передали защитникам Отечества теплые слова поддержки и надежды на их скорейшее возвращение домой", – говорится в сообщении. "Мы вместе провожали каждого мобилизованного из нашего региона в зону СВО. Я благодарил их за то, что они приняли настоящее мужское решение – защищать Родину. Сейчас весь Кузбасс ждет скорейшего возвращения земляков домой с победой, мы всецело их поддерживаем. Отсюда постоянно уходят гуманитарные грузы в зону СВО, каждый кузбассовец вносит вклад в общее дело, приближая новый День Победы", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Военнослужащие были очень рады увидеть своих родных и близких, узнали, как обстоят их дела и что их очень ждут дома. К участникам СВО со словами поддержки также обратились юнармейцы и священнослужители.
https://ria.ru/20220928/kuzbass-1819965430.html
https://ria.ru/20221202/lgoty-1835900372.html
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сергей цивилев, кемеровская область
Специальная военная операция на Украине, Сергей Цивилев, Кемеровская область
В Кузбассе по поручению Цивилева прошел телемост с участниками спецоперации

В Кузбассе по поручению Цивилева прошел телемост с участниками спецоперации и их семьями

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаТелемост между участниками специальной военной операции и их семьями в Кузбассе
Телемост между участниками специальной военной операции и их семьями в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Телемост между участниками специальной военной операции и их семьями в Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 2 мая – РИА Новости. Телемост между участниками специальной военной операции и их семьями прошел в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По поручению Сергея Цивилева в Кузбассе организован телемост между участниками СВО и их семьями. Кузбасские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, смогли пообщаться с родными и близкими. Телемост организован… в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие мотострелкового соединения увиделись со своими семьями, которые передали защитникам Отечества теплые слова поддержки и надежды на их скорейшее возвращение домой", – говорится в сообщении.
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"Мы вместе провожали каждого мобилизованного из нашего региона в зону СВО. Я благодарил их за то, что они приняли настоящее мужское решение – защищать Родину. Сейчас весь Кузбасс ждет скорейшего возвращения земляков домой с победой, мы всецело их поддерживаем. Отсюда постоянно уходят гуманитарные грузы в зону СВО, каждый кузбассовец вносит вклад в общее дело, приближая новый День Победы", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Военнослужащие были очень рады увидеть своих родных и близких, узнали, как обстоят их дела и что их очень ждут дома. К участникам СВО со словами поддержки также обратились юнармейцы и священнослужители.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
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