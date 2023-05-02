На Дальнем Востоке будут производить багги для спецоперации
В ТОР "Патриотическая" на Дальнем Востоке будут производить багги для спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяПроизводство тактического багги для спецоперации в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Производство тактического багги для спецоперации в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 2 мая - РИА Новости. Компания "Сониктранс" по производству тактических багги для специальной военной операции стала первым резидентом ТОР "Патриотическая" на Дальнем Востоке, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Хабаровское предприятие по производству высокопроходимых тактических автовездеходов (багги) для нужд силовых ведомств (ООО "Сониктранс" - ред.) стало первым на Дальнем Востоке резидентом ТОР "Патриотическая". Поручил минпромторгу и минэку края подготовить в Минвостокразвития России необходимую заявку на выделение дополнительных средств для дальнейшей реализации проекта", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
ООО "Сониктранс" вошло в число предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона. Компания запустила серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей". К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, информировал Дегтярев.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.
Губернатор на заседании законодательной думы региона 20 апреля сообщил, что поручил переобучить не менее 500 человек для работы на предприятиях ОПК в нынешнем году. По данным правительства региона, среди флагманов ОПК края – филиал Объединенной авиастроительной корпорации Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Юрия Гагарина, специализирующиеся на ремонте и техобслуживании средств вооружения и военной техники ЗАО "ДВ-Регион" и Хабаровский радиотехнический завод, а также Амурский патронный завод "Вымпел" имени Павла Финогенова.
"Беспилотная авиация также в числе перспективных направлений. У нас есть необходимые компетенции и технологии, чтобы не только создать научно-производственный центр, но и в дальнейшем успешно эксплуатировать беспилотники на благо региона", - заключил Дегтярев.