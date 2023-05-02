https://ria.ru/20230502/soveschanie-1869193574.html
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.05.2023
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства на тему туризма. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:09
2023-05-02T16:09
2023-05-02T16:09
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства на тему туризма.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
2023-05-02T16:09
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PT88M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства на тему туризма.
2023-05-02T16:09
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PT88M43S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства на тему туризма.