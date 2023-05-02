https://ria.ru/20230502/soveschanie-1869100235.html

Лукашенко проводит совещание с силовым блоком по охране границ

Лукашенко проводит совещание с силовым блоком по охране границ - РИА Новости, 02.05.2023

Лукашенко проводит совещание с силовым блоком по охране границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с руководством силового блока по безопасности и охране границы, сообщил близкий к пресс-службе главы РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:51

2023-05-02T10:51

2023-05-02T11:44

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с руководством силового блока по безопасности и охране границы, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого". "Безопасность и правопорядок, охрана госграницы - темы, которые будут обсуждать сегодня на совещании во Дворце (независимости, рабочей резиденции президента Белоруссии - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что совещание проходит с руководством силового блока страны. Согласно сообщению, совещание проходит "под грифом "Сов.секретно". Отмечается, что первый доклад - председателя КГБ, в закрытом от СМИ режиме. Далее планируются доклады министра внутренних дел и председателя погранкомитета.

https://ria.ru/20230430/granitsa-1868884832.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко