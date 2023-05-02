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Лукашенко проводит совещание с силовым блоком по охране границ - РИА Новости, 02.05.2023
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10:51 02.05.2023 (обновлено: 11:44 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/soveschanie-1869100235.html
Лукашенко проводит совещание с силовым блоком по охране границ
Лукашенко проводит совещание с силовым блоком по охране границ - РИА Новости, 02.05.2023
Лукашенко проводит совещание с силовым блоком по охране границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с руководством силового блока по безопасности и охране границы, сообщил близкий к пресс-службе главы РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:51
2023-05-02T11:44
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с руководством силового блока по безопасности и охране границы, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого". "Безопасность и правопорядок, охрана госграницы - темы, которые будут обсуждать сегодня на совещании во Дворце (независимости, рабочей резиденции президента Белоруссии - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что совещание проходит с руководством силового блока страны. Согласно сообщению, совещание проходит "под грифом "Сов.секретно". Отмечается, что первый доклад - председателя КГБ, в закрытом от СМИ режиме. Далее планируются доклады министра внутренних дел и председателя погранкомитета.
https://ria.ru/20230430/granitsa-1868884832.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко проводит совещание с силовым блоком по охране границ

Лукашенко проводит совещание с силовым блоком по безопасности охране границ Белоруссии

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с руководством силового блока по безопасности и охране границы, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".
"Безопасность и правопорядок, охрана госграницы - темы, которые будут обсуждать сегодня на совещании во Дворце (независимости, рабочей резиденции президента Белоруссии - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совещание проходит с руководством силового блока страны.
Согласно сообщению, совещание проходит "под грифом "Сов.секретно".
Отмечается, что первый доклад - председателя КГБ, в закрытом от СМИ режиме. Далее планируются доклады министра внутренних дел и председателя погранкомитета.
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