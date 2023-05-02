https://ria.ru/20230502/sotsobekty-1869285381.html

Более 200 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани

Более 200 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани - РИА Новости, 02.05.2023

Более 200 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани

Свыше 200 миллиардов рублей будет направлено на строительство школ, детских садов, спортивных центров, а также благоустройство парков и скверов в Краснодарском... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T22:02

2023-05-02T22:02

2023-05-02T22:02

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Свыше 200 миллиардов рублей будет направлено на строительство школ, детских садов, спортивных центров, а также благоустройство парков и скверов в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Также глава региона добавил, что на Кубани работают 286 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По его словам, у кубанских предприятий есть преимущество перед другими регионами в виде низких логистических расходов, выгодных условий сервиса и гарантийного обслуживания. "Почти треть кубанских промышленных предприятий производят широкий ассортимент продукции, востребованной в рамках государственных и муниципальных контрактов. Мы должны создать прозрачную систему, которая поможет им в равных и конкурентных условиях активнее участвовать в закупках", - передает пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.

https://ria.ru/20230502/doma-1869280367.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев