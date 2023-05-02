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Более 200 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани - РИА Новости, 02.05.2023
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Краснодарский край
 
22:02 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/sotsobekty-1869285381.html
Более 200 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани
Более 200 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани - РИА Новости, 02.05.2023
Более 200 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани
Свыше 200 миллиардов рублей будет направлено на строительство школ, детских садов, спортивных центров, а также благоустройство парков и скверов в Краснодарском... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T22:02
2023-05-02T22:02
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Свыше 200 миллиардов рублей будет направлено на строительство школ, детских садов, спортивных центров, а также благоустройство парков и скверов в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Также глава региона добавил, что на Кубани работают 286 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По его словам, у кубанских предприятий есть преимущество перед другими регионами в виде низких логистических расходов, выгодных условий сервиса и гарантийного обслуживания. "Почти треть кубанских промышленных предприятий производят широкий ассортимент продукции, востребованной в рамках государственных и муниципальных контрактов. Мы должны создать прозрачную систему, которая поможет им в равных и конкурентных условиях активнее участвовать в закупках", - передает пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Более 200 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани

Губернатор: более 200 млрд рублей направят на строительство социальных объектов на Кубани

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство социального объекта
Строительство социального объекта - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство социального объекта. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Свыше 200 миллиардов рублей будет направлено на строительство школ, детских садов, спортивных центров, а также благоустройство парков и скверов в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«
"Только в этом году запланированы закупки на сумму более 200 миллиардов рублей. Они пойдут на строительство школ, детских садов, спортивных центров, благоустройство парков и скверов. Эти деньги могут и должны работать на экономику края, остаться в виде налогов в бюджет и рабочих мест для жителей региона", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Также глава региона добавил, что на Кубани работают 286 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По его словам, у кубанских предприятий есть преимущество перед другими регионами в виде низких логистических расходов, выгодных условий сервиса и гарантийного обслуживания.
"Почти треть кубанских промышленных предприятий производят широкий ассортимент продукции, востребованной в рамках государственных и муниципальных контрактов. Мы должны создать прозрачную систему, которая поможет им в равных и конкурентных условиях активнее участвовать в закупках", - передает пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.

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