Более 200 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани
Губернатор: более 200 млрд рублей направят на строительство социальных объектов на Кубани
Строительство социального объекта. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Свыше 200 миллиардов рублей будет направлено на строительство школ, детских садов, спортивных центров, а также благоустройство парков и скверов в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«
"Только в этом году запланированы закупки на сумму более 200 миллиардов рублей. Они пойдут на строительство школ, детских садов, спортивных центров, благоустройство парков и скверов. Эти деньги могут и должны работать на экономику края, остаться в виде налогов в бюджет и рабочих мест для жителей региона", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Также глава региона добавил, что на Кубани работают 286 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По его словам, у кубанских предприятий есть преимущество перед другими регионами в виде низких логистических расходов, выгодных условий сервиса и гарантийного обслуживания.
"Почти треть кубанских промышленных предприятий производят широкий ассортимент продукции, востребованной в рамках государственных и муниципальных контрактов. Мы должны создать прозрачную систему, которая поможет им в равных и конкурентных условиях активнее участвовать в закупках", - передает пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.
Другие новости региона читайте здесь>>