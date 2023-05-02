https://ria.ru/20230502/sotrudnichestvo-1869229258.html
Главы Ставрополья и Южной Осетии обсудили межрегиональное сотрудничество
Главы Ставрополья и Южной Осетии обсудили межрегиональное сотрудничество - РИА Новости, 02.05.2023
Главы Ставрополья и Южной Осетии обсудили межрегиональное сотрудничество
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочую встречу с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:14
2023-05-02T18:14
2023-05-02T18:14
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
алан гаглоев
южная осетия
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочую встречу с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщает пресс-служба губернатора региона.Мероприятие прошло на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки. Были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, туристской и других сферах.По данным пресс-службы, Ставрополье экспортирует в республику производимую в крае продукцию агропромышленного комплекса. В частности, речь идет о мясе, мясной и молочной продукции, продукции мукомольно-крупяной промышленности. В 2022 году торговый оборот между регионом и республикой составил 2,3 миллиона долларов.Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, алан гаглоев, южная осетия
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Алан Гаглоев, Южная Осетия
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочую встречу с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Мероприятие прошло на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки. Были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, туристской и других сферах.
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"В ближайшее время будет проработан вопрос об обмене бизнес-миссиями, в рамках которых планируется наметить перспективные направления для развития сотрудничества", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Ставрополье экспортирует в республику производимую в крае продукцию агропромышленного комплекса. В частности, речь идет о мясе, мясной и молочной продукции, продукции мукомольно-крупяной промышленности. В 2022 году торговый оборот между регионом и республикой составил 2,3 миллиона долларов.
Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах
. Стартовый день выставки – 2 мая.
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