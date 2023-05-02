https://ria.ru/20230502/sotrudnichestvo-1869229258.html

Главы Ставрополья и Южной Осетии обсудили межрегиональное сотрудничество

Главы Ставрополья и Южной Осетии обсудили межрегиональное сотрудничество - РИА Новости, 02.05.2023

Главы Ставрополья и Южной Осетии обсудили межрегиональное сотрудничество

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочую встречу с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:14

2023-05-02T18:14

2023-05-02T18:14

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

алан гаглоев

южная осетия

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочую встречу с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, сообщает пресс-служба губернатора региона.Мероприятие прошло на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки. Были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, туристской и других сферах.По данным пресс-службы, Ставрополье экспортирует в республику производимую в крае продукцию агропромышленного комплекса. В частности, речь идет о мясе, мясной и молочной продукции, продукции мукомольно-крупяной промышленности. В 2022 году торговый оборот между регионом и республикой составил 2,3 миллиона долларов.Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.

https://ria.ru/20230502/sotrudnichestvo-1869213537.html

ставропольский край

южная осетия

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Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, алан гаглоев, южная осетия