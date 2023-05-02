https://ria.ru/20230502/sotrudnichestvo-1869224764.html

ПСБ и Чеченская Республика договорились о сотрудничестве

ПСБ и Чеченская Республика договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 02.05.2023

ПСБ и Чеченская Республика договорились о сотрудничестве

Участие ПСБ в развитии совместных проектов с Чеченской Республикой, возможности поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе реализацию льготных РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:46

2023-05-02T17:46

2023-05-02T17:46

петр фрадков

рамзан кадыров

псб (банк псб)

промсвязьбанк

чеченская республика (чечня)

экономика

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Участие ПСБ в развитии совместных проектов с Чеченской Республикой, возможности поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе реализацию льготных программ кредитования бизнеса в регионе обсудили в ходе рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков и глава республики Рамзан Кадыров, сообщает пресс-служба банка.Кроме того, были рассмотрены вопросы финансирования региональных застройщиков, развития проектов с предприятиями бюджетной сферы, льготных ипотечных программ и ряд других тем.В рамках встречи Фрадков и Кадыров подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, которое выведет на новый уровень взаимодействие банка и региона для укрепления социально-экономической сферы республики. Одним из приоритетных направлений в совместной работе станет повышение доступности жилья для населения. Этому будет способствовать масштабирование программ ипотечного кредитования ПСБ, в том числе с государственной поддержкой.Как отметили в пресс-службе, банк является проводником большинства программ, предусматривающих льготные процентные ставки по ипотеке для семей с детьми, военнослужащих и ряда других категорий.Кроме того, ПСБ готов содействовать развитию республиканского реального сектора экономики при использовании финансовых механизмов поддержки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса. Отдельным направлением совместной работы станут программы, направленные на улучшение делового климата в регионе и повышение финансовой грамотности населения."Двустороннее партнерство ПСБ и руководства Чеченской Республики позволит обеспечить финансовую поддержку всем процессам, направленным на укрепление экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности республики. Эффективные банковские решения, наработанная экспертиза в сфере реализации масштабных инвестпроектов и широкая линейка продуктовых предложений ПСБ в комплексе станут действенным импульсом для дальнейшего устойчивого развития регионального бизнеса, а разнообразие современных финансовых решений для физических лиц расширит спектр доступных людям инструментов для решения их повседневных задач", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.Как отметил глава Чечни, реализация целей развития республики невозможна без развития банковской инфраструктуры."Соглашение о сотрудничестве станет важным шагом в развитии нашего партнерства. Совместные усилия помогут нам реализовать целый комплекс инвестиционных проектов, создать новые рабочие места", – привели в пресс-службе комментарий Кадырова.

https://ria.ru/20230424/biznes-1867394931.html

https://ria.ru/20230406/nagrady-1863421319.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр фрадков, рамзан кадыров, псб (банк псб), промсвязьбанк, чеченская республика (чечня), экономика