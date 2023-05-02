https://ria.ru/20230502/sotrudnichestvo-1869213537.html
Ставрополье и "Россети Северный Кавказ" договорились о сотрудничестве
Ставрополье и "Россети Северный Кавказ" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 02.05.2023
Ставрополье и "Россети Северный Кавказ" договорились о сотрудничестве
Правительство Ставропольского края и ПАО "Россети Северный Кавказ" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет оказана системная поддержка... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:19
2023-05-02T17:19
2023-05-02T17:19
ставропольский край
ставропольский край
россети
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края и ПАО "Россети Северный Кавказ" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет оказана системная поддержка сетевым энергетическим оператором новых инвестиционных проектов, реализуемых на территории края, сообщает пресс-служба губернатора региона.Подписание произошло в рамках деловой программы первой Кавказской инвестиционной выставки, на площадке многофункционального выставочного центра "Минводы ЭКСПО". Документ подписали губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.По данным пресс-службы, эти договоренности позволят инвесторам на Ставрополье осуществлять технологическое присоединение создаваемой бизнес-инфраструктуры к электрическим сетям в приоритетном порядке.Как отметил губернатор края, для энергоизбыточного Ставрополья принципиально важно расширить и ускорить доступ предпринимателей к электросетям, от которых зависят не только сроки реализации инвестпроектов, но и их рентабельность."Сегодня на Ставрополье активно развивается промышленный и сельскохозяйственный комплексы, создаются новые предприятия. И ни один инвестор не сможет работать без электроэнергии. Стабильное энергообеспечение необходимо и субъектам особой экономической зоны, которую мы создаем в рамках Кавминводской агломерации. Нередко возникает вопрос о сроках подключения к энергосетям. Уверен, что сотрудничество с ПАО "Россети Северный Кавказ" поможет нам оперативно решать возникающие вопросы и ускорить процедуру подключения инвесторов к сетям", — сказал Владимиров.По словам Левченко, сотрудничество, предусмотренное соглашением, прежде всего будет осуществляться для содействия компанией "Россети Северный Кавказ" в реализации на территории Ставропольского края инвестиционных проектов, которые предполагают технологическое присоединение к электрическим сетям."Своевременное исполнение договоров техприсоединения и повышение доступности сетевой инфраструктуры традиционно является приоритетным в деятельности энергокомпании. И мы намерены усилить работу в этом направлении в тесном взаимодействии с краевым правительством. Для этого и органами власти региона во главе с губернатором Владимиром Владимировым, и энергокомпанией создаются все необходимые условия", — отметил Левченко.В первом квартале этого года ПАО "Россети Северный Кавказ" подключило на территории края более 500 новых потребителей, выдав им 9,2 мегаватта мощности. На Ставрополье растет потребность в подключении новых мощностей электроэнергии — за 2022 году было присоединено на 25 процентов больше новых потребителей, чем годом ранее.
https://ria.ru/20230329/lep-1861491300.html
https://ria.ru/20230113/doroga-1844717332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ставропольский край, россети
Ставропольский край, Ставропольский край, Россети
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края и ПАО "Россети Северный Кавказ" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет оказана системная поддержка сетевым энергетическим оператором новых инвестиционных проектов, реализуемых на территории края, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Подписание произошло в рамках деловой программы первой Кавказской инвестиционной выставки, на площадке многофункционального выставочного центра "Минводы ЭКСПО". Документ подписали губернатор Владимир Владимиров
и генеральный директор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.
По данным пресс-службы, эти договоренности позволят инвесторам на Ставрополье осуществлять технологическое присоединение создаваемой бизнес-инфраструктуры к электрическим сетям в приоритетном порядке.
Как отметил губернатор края, для энергоизбыточного Ставрополья принципиально важно расширить и ускорить доступ предпринимателей к электросетям, от которых зависят не только сроки реализации инвестпроектов, но и их рентабельность.
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"Сегодня на Ставрополье активно развивается промышленный и сельскохозяйственный комплексы, создаются новые предприятия. И ни один инвестор не сможет работать без электроэнергии. Стабильное энергообеспечение необходимо и субъектам особой экономической зоны, которую мы создаем в рамках Кавминводской агломерации. Нередко возникает вопрос о сроках подключения к энергосетям. Уверен, что сотрудничество с ПАО "Россети Северный Кавказ" поможет нам оперативно решать возникающие вопросы и ускорить процедуру подключения инвесторов к сетям", — сказал Владимиров.
По словам Левченко, сотрудничество, предусмотренное соглашением, прежде всего будет осуществляться для содействия компанией "Россети Северный Кавказ" в реализации на территории Ставропольского края инвестиционных проектов, которые предполагают технологическое присоединение к электрическим сетям.
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"Своевременное исполнение договоров техприсоединения и повышение доступности сетевой инфраструктуры традиционно является приоритетным в деятельности энергокомпании. И мы намерены усилить работу в этом направлении в тесном взаимодействии с краевым правительством. Для этого и органами власти региона во главе с губернатором Владимиром Владимировым, и энергокомпанией создаются все необходимые условия", — отметил Левченко.
В первом квартале этого года ПАО "Россети Северный Кавказ" подключило на территории края более 500 новых потребителей, выдав им 9,2 мегаватта мощности. На Ставрополье растет потребность в подключении новых мощностей электроэнергии — за 2022 году было присоединено на 25 процентов больше новых потребителей, чем годом ранее.