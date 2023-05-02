https://ria.ru/20230502/sotrudnichestvo-1869209182.html

КМСП и Чечня договорились о сотрудничестве в развитии МСБ

КМСП и Чечня договорились о сотрудничестве в развитии МСБ - РИА Новости, 02.05.2023

КМСП и Чечня договорились о сотрудничестве в развитии МСБ

Корпорация МСП (КМСП) и правительство Чеченской Республики подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:05

2023-05-02T17:05

2023-05-02T17:05

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Чеченской Республики подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба корпорации.В рамках соглашения планируется, в частности, увеличить охват мерами поддержки предпринимателей Чеченской Республики."Важно предоставить малому и среднему бизнесу возможность привлечь необходимое финансирование. Сейчас реализуются четыре программы льготного кредитования, по которым предприниматели могут получить кредиты на различные цели, а при нехватке залога или его недостаточности воспользоваться поручительством участников Национальной гарантийной системы", – отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.Он добавил, что в соглашении особая роль отводится Цифровой платформе МСП.РФ, которая создана в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство". С ее помощью планируется повысить доступность мер поддержки."Подписание соглашения с институтом поддержки бизнеса – это важный шаг для нас, который позволит расширить наше взаимодействие и сотрудничество в рамках совершенствования системы мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Чеченская Республика последние годы демонстрирует устойчивый рост ряда показателей развития МСП. Так, по итогам 2022 года количество субъектов МСП выросло на 12,2%, а численность самозанятых – на 132%. Это выше, чем в среднем по России и СКФО. Такая динамика – это не просто хорошая новость, но и призыв к расширению мер поддержки и дальнейшей работы властей по созданию благоприятных условий развития бизнеса, – приводятся в сообщении слова председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева.По данным на 20 апреля 2023 года, в Чеченской Республике зарегистрировано более 19,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 100 тысяч самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых составляет более 140 тысяч человек.Малый и средний бизнес Чеченской Республики получил в 2022 году финансирование при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, на общую сумму более 3,3 миллиарда рублей. По данным на 20 апреля, в текущем году при помощи НГС финансовую поддержку уже получили 35 компаний на сумму 582 миллиона рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 18%.Предприниматели также могут стать поставщиками крупных компаний с госучастием, которые обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Так, в 2022 году 339 малых и средних компаний Чеченской Республики стали поставщиками крупнейших заказчиков, с которыми были заключены договоры по результатам закупок по 223-ФЗ на общую сумму 9,91 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230425/proizvodstvo-1867680153.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика, чеченская республика (чечня)