КМСП и Чечня договорились о сотрудничестве в развитии МСБ
© Фото : Корпорация МСПКМСП и правительство Чеченской Республики договорились о сотрудничестве в развитии МСБ
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и правительство Чеченской Республики подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба корпорации.
В рамках соглашения планируется, в частности, увеличить охват мерами поддержки предпринимателей Чеченской Республики.
"Важно предоставить малому и среднему бизнесу возможность привлечь необходимое финансирование. Сейчас реализуются четыре программы льготного кредитования, по которым предприниматели могут получить кредиты на различные цели, а при нехватке залога или его недостаточности воспользоваться поручительством участников Национальной гарантийной системы", – отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что в соглашении особая роль отводится Цифровой платформе МСП.РФ, которая создана в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство". С ее помощью планируется повысить доступность мер поддержки.
"Подписание соглашения с институтом поддержки бизнеса – это важный шаг для нас, который позволит расширить наше взаимодействие и сотрудничество в рамках совершенствования системы мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Чеченская Республика последние годы демонстрирует устойчивый рост ряда показателей развития МСП. Так, по итогам 2022 года количество субъектов МСП выросло на 12,2%, а численность самозанятых – на 132%. Это выше, чем в среднем по России и СКФО. Такая динамика – это не просто хорошая новость, но и призыв к расширению мер поддержки и дальнейшей работы властей по созданию благоприятных условий развития бизнеса, – приводятся в сообщении слова председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева.
По данным на 20 апреля 2023 года, в Чеченской Республике зарегистрировано более 19,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 100 тысяч самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых составляет более 140 тысяч человек.
В рамках соглашения планируется, в частности, увеличить охват мерами поддержки предпринимателей Чеченской Республики.
"Важно предоставить малому и среднему бизнесу возможность привлечь необходимое финансирование. Сейчас реализуются четыре программы льготного кредитования, по которым предприниматели могут получить кредиты на различные цели, а при нехватке залога или его недостаточности воспользоваться поручительством участников Национальной гарантийной системы", – отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что в соглашении особая роль отводится Цифровой платформе МСП.РФ, которая создана в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство". С ее помощью планируется повысить доступность мер поддержки.
"Подписание соглашения с институтом поддержки бизнеса – это важный шаг для нас, который позволит расширить наше взаимодействие и сотрудничество в рамках совершенствования системы мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Чеченская Республика последние годы демонстрирует устойчивый рост ряда показателей развития МСП. Так, по итогам 2022 года количество субъектов МСП выросло на 12,2%, а численность самозанятых – на 132%. Это выше, чем в среднем по России и СКФО. Такая динамика – это не просто хорошая новость, но и призыв к расширению мер поддержки и дальнейшей работы властей по созданию благоприятных условий развития бизнеса, – приводятся в сообщении слова председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева.
По данным на 20 апреля 2023 года, в Чеченской Республике зарегистрировано более 19,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 100 тысяч самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых составляет более 140 тысяч человек.
Малый и средний бизнес Чеченской Республики получил в 2022 году финансирование при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, на общую сумму более 3,3 миллиарда рублей. По данным на 20 апреля, в текущем году при помощи НГС финансовую поддержку уже получили 35 компаний на сумму 582 миллиона рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 18%.
Предприниматели также могут стать поставщиками крупных компаний с госучастием, которые обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Так, в 2022 году 339 малых и средних компаний Чеченской Республики стали поставщиками крупнейших заказчиков, с которыми были заключены договоры по результатам закупок по 223-ФЗ на общую сумму 9,91 миллиарда рублей, говорится в сообщении.