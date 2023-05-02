https://ria.ru/20230502/soldaty-1869291238.html

В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ

В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023

В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинских солдат, перенесших ранения, которые не позволяют им выполнять боевые задания, будут назначать на... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T23:07

2023-05-02T23:07

2023-05-02T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

валерий залужный

сергей шойгу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинских солдат, перенесших ранения, которые не позволяют им выполнять боевые задания, будут назначать на другие должности, которых "в десятки раз больше, чем раненых". Как отметила замминистра, уже сейчас готовится соответствующее распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного и правки к законодательству и указам минобороны Украины. "Вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения", - добавила Маляр. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска только за апрель потеряли более 15 тысяч военных.

https://ria.ru/20230429/plennyy-1868635631.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины