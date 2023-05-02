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В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ
В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинских солдат, перенесших ранения, которые не позволяют им выполнять боевые задания, будут назначать на... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:07
2023-05-02T23:07
2023-05-02T23:07
специальная военная операция на украине
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украина
россия
валерий залужный
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинских солдат, перенесших ранения, которые не позволяют им выполнять боевые задания, будут назначать на другие должности, которых "в десятки раз больше, чем раненых". Как отметила замминистра, уже сейчас готовится соответствующее распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного и правки к законодательству и указам минобороны Украины. "Вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения", - добавила Маляр. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска только за апрель потеряли более 15 тысяч военных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ
Минобороны Украины: раненые солдаты ВСУ продолжат служить на небоевых должностях