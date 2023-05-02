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В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/soldaty-1869291238.html
В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ
В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинских солдат, перенесших ранения, которые не позволяют им выполнять боевые задания, будут назначать на... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:07
2023-05-02T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
валерий залужный
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинских солдат, перенесших ранения, которые не позволяют им выполнять боевые задания, будут назначать на другие должности, которых "в десятки раз больше, чем раненых". Как отметила замминистра, уже сейчас готовится соответствующее распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного и правки к законодательству и указам минобороны Украины. "Вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения", - добавила Маляр. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска только за апрель потеряли более 15 тысяч военных.
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в мире, украина, россия, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
В Минобороны Украины рассказали, как поступят с ранеными солдатами ВСУ

Минобороны Украины: раненые солдаты ВСУ продолжат служить на небоевых должностях

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинских солдат, перенесших ранения, которые не позволяют им выполнять боевые задания, будут назначать на другие должности, которых "в десятки раз больше, чем раненых".
«
"Раненых, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности", - написала Маляр в своем телеграм-канале.
Как отметила замминистра, уже сейчас готовится соответствующее распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного и правки к законодательству и указам минобороны Украины.
"Вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения", - добавила Маляр.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска только за апрель потеряли более 15 тысяч военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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