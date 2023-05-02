https://ria.ru/20230502/slutskiy-1869160769.html

Слуцкий прокомментировал планы властей Польши добиться репараций от России

Слуцкий прокомментировал планы властей Польши добиться репараций от России - РИА Новости, 02.05.2023

Слуцкий прокомментировал планы властей Польши добиться репараций от России

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал намерение властей Польши добиться репараций от России "русофобским бредом". РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:23

2023-05-02T14:23

2023-05-02T14:23

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леонид слуцкий (политик)

марчин пшидач

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал намерение властей Польши добиться репараций от России "русофобским бредом". Польша сначала хочет добиться репараций от Германии, а потом может перейти к России, заявил ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. "Польские власти в русофобском бреду решили потребовать репарации от России, сначала, правда, пытаясь добиться их от Германии", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, польские власти, кроме себя, никого не слышат – агрессия и злость лишают их разума и адекватности, а последний случай с захватом русской школы при посольстве РФ в Варшаве - яркий пример этого. "Хочу также разочаровать геополитических мечтателей из Варшавы, то "разваливающих" Россию, то присоединяющих к себе западную Украину, – до "диалога" с Москвой у них дело вряд ли вообще дойдет", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230502/polsha-1869098678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, польша, варшава, леонид слуцкий (политик), марчин пшидач, лдпр