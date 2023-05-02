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Слуцкий прокомментировал планы властей Польши добиться репараций от России
Слуцкий прокомментировал планы властей Польши добиться репараций от России - РИА Новости, 02.05.2023
Слуцкий прокомментировал планы властей Польши добиться репараций от России
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал намерение властей Польши добиться репараций от России "русофобским бредом". РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:23
2023-05-02T14:23
2023-05-02T14:23
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польша
варшава
леонид слуцкий (политик)
марчин пшидач
лдпр
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал намерение властей Польши добиться репараций от России "русофобским бредом". Польша сначала хочет добиться репараций от Германии, а потом может перейти к России, заявил ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. "Польские власти в русофобском бреду решили потребовать репарации от России, сначала, правда, пытаясь добиться их от Германии", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, польские власти, кроме себя, никого не слышат – агрессия и злость лишают их разума и адекватности, а последний случай с захватом русской школы при посольстве РФ в Варшаве - яркий пример этого. "Хочу также разочаровать геополитических мечтателей из Варшавы, то "разваливающих" Россию, то присоединяющих к себе западную Украину, – до "диалога" с Москвой у них дело вряд ли вообще дойдет", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230502/polsha-1869098678.html
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РИА Новости
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в мире, россия, польша, варшава, леонид слуцкий (политик), марчин пшидач, лдпр
В мире, Россия, Польша, Варшава, Леонид Слуцкий (политик), Марчин Пшидач, ЛДПР
Слуцкий прокомментировал планы властей Польши добиться репараций от России
Слуцкий назвал планы властей Польши добиться репараций от России "русофобским бредом"