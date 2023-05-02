https://ria.ru/20230502/siriya-1869040321.html
В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный
В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный - РИА Новости, 02.05.2023
В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный
Один человек погиб, семь пострадали из-за удара Израиля по Алеппо, сообщает сирийское государственное телевидение. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T00:58
2023-05-02T00:58
2023-05-02T05:38
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали из-за удара Израиля по Алеппо, сообщает сирийское государственное телевидение.Ранее сообщалось, что Израиль совершил налет на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет.По данным телеканала, один солдат погиб, семь человек получили ранения.
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алеппо, израиль, сирия, в мире
Алеппо, Израиль, Сирия, В мире
В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный
В результате израильской атаки на Алеппо погиб один сирийский солдат, семь пострадали
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали из-за удара Израиля по Алеппо, сообщает сирийское государственное телевидение.
Ранее сообщалось, что Израиль совершил налет на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет.
МИД Сирии назвал атаку Израиля на аэропорт Дамаска прямой агрессией
По данным телеканала, один солдат погиб, семь человек получили ранения.