https://ria.ru/20230502/siriya-1869040321.html

В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный

В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный - РИА Новости, 02.05.2023

В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный

Один человек погиб, семь пострадали из-за удара Израиля по Алеппо, сообщает сирийское государственное телевидение. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T00:58

2023-05-02T00:58

2023-05-02T05:38

алеппо

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали из-за удара Израиля по Алеппо, сообщает сирийское государственное телевидение.Ранее сообщалось, что Израиль совершил налет на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет.По данным телеканала, один солдат погиб, семь человек получили ранения.

https://ria.ru/20230102/agressiya-1842869091.html

алеппо

израиль

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алеппо, израиль, сирия, в мире