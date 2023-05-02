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В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный - РИА Новости, 02.05.2023
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00:58 02.05.2023 (обновлено: 05:38 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/siriya-1869040321.html
В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный
В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный - РИА Новости, 02.05.2023
В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный
Один человек погиб, семь пострадали из-за удара Израиля по Алеппо, сообщает сирийское государственное телевидение. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T00:58
2023-05-02T05:38
алеппо
израиль
сирия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали из-за удара Израиля по Алеппо, сообщает сирийское государственное телевидение.Ранее сообщалось, что Израиль совершил налет на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет.По данным телеканала, один солдат погиб, семь человек получили ранения.
https://ria.ru/20230102/agressiya-1842869091.html
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алеппо, израиль, сирия, в мире
Алеппо, Израиль, Сирия, В мире
В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный

В результате израильской атаки на Алеппо погиб один сирийский солдат, семь пострадали

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии
Зенитная самоходная установка Шилка на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Зенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали из-за удара Израиля по Алеппо, сообщает сирийское государственное телевидение.
Ранее сообщалось, что Израиль совершил налет на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
МИД Сирии назвал атаку Израиля на аэропорт Дамаска прямой агрессией
2 января, 20:22
По данным телеканала, один солдат погиб, семь человек получили ранения.
 
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