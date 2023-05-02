https://ria.ru/20230502/shturm-s-1869043194.html

Российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ

Российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023

Российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Штурм-С" отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T03:06

2023-05-02T03:06

2023-05-02T07:41

специальная военная операция на украине

россия

западный военный округ (зво)

безопасность

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Штурм-С" отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) остановил танковый прорыв ВСУ, поразив два танка противника, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным "Старый" в видео, опубликованном Минобороны России."… Данный образец у нас стреляет от пяти до шести тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты… Участвовали в реальных боевых действиях. Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…", - рассказал боец.Как уточнили в Минобороны, подразделения ЗВО в ходе спецоперации успешно применяют "Штурм-С" для уничтожения танков, другого вооружения и военной техники, долговременных огневых точек и инженерных сооружений противника. Также они позволяют успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях и низколетящие малоскоростные воздушные цели — вертолеты и беспилотники."Штурм-С" — самоходный противотанковый ракетный комплекс. В его состав входят: боевая машина 9П149, управляемая ракета "Штурм" 9М114 или усовершенствованная ракета 9М120, 9М120-1, 9М120-1Ф, средства технического обслуживания и учебно-тренировочные средства. Управляемые ракеты "Штурм" и "Атака" могут быть снабжены фугасной или кумулятивной боевой частью; "Атака" также может быть снабжена стержневой боевой частью.

https://ria.ru/20230428/tanki-1868321761.html

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россия, западный военный округ (зво), безопасность