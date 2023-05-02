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Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/shoygu-1869124464.html
Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу
Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу
Украинские войска потеряли за апрель 430 танков и других бронемашин, 277 дронов и восемь самолётов, заявил в ходе тематического селекторного совещания... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:56
2023-05-02T12:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей шойгу
сергей лавров
нато
безопасность
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска потеряли за апрель 430 танков и других бронемашин, 277 дронов и восемь самолётов, заявил в ходе тематического селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Наши военнослужащие уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал он, говоря о потерях противника за апрель. Министр подчеркнул, что ВС РФ продолжают "ликвидировать вооружение, поставляемое украинским войскам Западом". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html
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россия, украина, сергей шойгу, сергей лавров, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, НАТО, Безопасность
Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: украинские войска потеряли за апрель 430 танков и других бронемашин

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска потеряли за апрель 430 танков и других бронемашин, 277 дронов и восемь самолётов, заявил в ходе тематического селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Наши военнослужащие уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал он, говоря о потерях противника за апрель.
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Министр подчеркнул, что ВС РФ продолжают "ликвидировать вооружение, поставляемое украинским войскам Западом".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ШойгуСергей ЛавровНАТОБезопасность
 
 
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