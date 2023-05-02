https://ria.ru/20230502/shoygu-1869124464.html

Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу

Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу

Украинские войска потеряли за апрель 430 танков и других бронемашин, 277 дронов и восемь самолётов, заявил в ходе тематического селекторного совещания... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:56

2023-05-02T12:56

2023-05-02T12:56

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей шойгу

сергей лавров

нато

безопасность

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска потеряли за апрель 430 танков и других бронемашин, 277 дронов и восемь самолётов, заявил в ходе тематического селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Наши военнослужащие уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал он, говоря о потерях противника за апрель. Министр подчеркнул, что ВС РФ продолжают "ликвидировать вооружение, поставляемое украинским войскам Западом". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сергей шойгу, сергей лавров, нато, безопасность