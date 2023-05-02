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Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации
Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2023
Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации
Бойцам на запорожском направлении отправлена новая партия маскировочных сетей, которые сделали в Ялте, написала в телеграм-канале глава администрации города... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-02T11:56
2023-05-02T11:56
2023-05-07T12:19
специальная военная операция на украине
ялта
янина павленко
надежные люди
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Бойцам на запорожском направлении отправлена новая партия маскировочных сетей, которые сделали в Ялте, написала в телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко. "Очередная партия маскировочных сетей "летней" расцветки отправлена бойцам на запорожском направлении", - написала Павленко в своем Telegram-канале. В Ялте открываются еще две мастерские по плетению сетей, сообщила она, теперь их в городе четыре. Павленко поблагодарила всех, кто принимает активное участие в необходимом для бойцов деле.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870050896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, янина павленко, надежные люди, общество, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Ялта, Янина Павленко, Надежные люди, Общество, Республика Крым
Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации
Новая партия маскировочных сетей отправили из Ялты бойцам на запорожском направлении