https://ria.ru/20230502/seti-1870299880.html

Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации

Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2023

Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации

Бойцам на запорожском направлении отправлена новая партия маскировочных сетей, которые сделали в Ялте, написала в телеграм-канале глава администрации города... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-02T11:56

2023-05-02T11:56

2023-05-07T12:19

специальная военная операция на украине

ялта

янина павленко

надежные люди

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Бойцам на запорожском направлении отправлена новая партия маскировочных сетей, которые сделали в Ялте, написала в телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко. "Очередная партия маскировочных сетей "летней" расцветки отправлена бойцам на запорожском направлении", - написала Павленко в своем Telegram-канале. В Ялте открываются еще две мастерские по плетению сетей, сообщила она, теперь их в городе четыре. Павленко поблагодарила всех, кто принимает активное участие в необходимом для бойцов деле.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870050896.html

ялта

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ялта, янина павленко, надежные люди, общество, республика крым