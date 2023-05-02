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Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 02.05.2023 (обновлено: 12:19 07.05.2023)
https://ria.ru/20230502/seti-1870299880.html
Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации
Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2023
Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации
Бойцам на запорожском направлении отправлена новая партия маскировочных сетей, которые сделали в Ялте, написала в телеграм-канале глава администрации города... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-02T11:56
2023-05-07T12:19
специальная военная операция на украине
ялта
янина павленко
надежные люди
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Бойцам на запорожском направлении отправлена новая партия маскировочных сетей, которые сделали в Ялте, написала в телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко. "Очередная партия маскировочных сетей "летней" расцветки отправлена бойцам на запорожском направлении", - написала Павленко в своем Telegram-канале. В Ялте открываются еще две мастерские по плетению сетей, сообщила она, теперь их в городе четыре. Павленко поблагодарила всех, кто принимает активное участие в необходимом для бойцов деле.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870050896.html
ялта
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ялта, янина павленко, надежные люди, общество, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Ялта, Янина Павленко, Надежные люди, Общество, Республика Крым
Из Ялты направили партию маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации

Новая партия маскировочных сетей отправили из Ялты бойцам на запорожском направлении

© Фото : Янина ПаVленко | Ялта / TelegramПартия маскировочных сетей "летней" расцветки для отправки бойцам на Запорожском направлении
Партия маскировочных сетей летней расцветки для отправки бойцам на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Янина ПаVленко | Ялта / Telegram
Партия маскировочных сетей "летней" расцветки для отправки бойцам на Запорожском направлении
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Бойцам на запорожском направлении отправлена новая партия маскировочных сетей, которые сделали в Ялте, написала в телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко.
"Очередная партия маскировочных сетей "летней" расцветки отправлена бойцам на запорожском направлении", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
В Ялте открываются еще две мастерские по плетению сетей, сообщила она, теперь их в городе четыре. Павленко поблагодарила всех, кто принимает активное участие в необходимом для бойцов деле.
Ученики Центра ремесел на Кубани производят по 2 маскировочные сети в день для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Ученики Центра ремесел на Кубани делают маскировочные сети для бойцов СВО
5 мая, 19:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЯлтаЯнина ПавленкоНадежные людиОбществоРеспублика Крым
 
 
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