https://ria.ru/20230502/sertifikaty-1869209824.html
Сертификаты на соципотеку вручили 29 медработникам Подмосковья
Сертификаты на соципотеку вручили 29 медработникам Подмосковья - РИА Новости, 02.05.2023
Сертификаты на соципотеку вручили 29 медработникам Подмосковья
В Московской области 29 медработникам вручили жилищные сертификаты по программе "Социальной ипотеки", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:07
2023-05-02T17:07
2023-05-02T17:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
льготная ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869206009_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_d2176e0bd79a6ee6a8d5c2e9503cbb63.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В Московской области 29 медработникам вручили жилищные сертификаты по программе "Социальной ипотеки", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.В церемонии вручения сертификатов в Доме правительства Московской области приняли первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, сотрудники регионального Минздрава, а также врачи, фельдшеры и медсестры."Нам важно привлекать на работу новые кадры, а также поддерживать тех, кто уже трудится в наших больницах и поликлиниках. В Подмосковье реализуется множество мер социальной поддержки для медицинских работников, и "Социальная ипотека" - одна из них", - приводятся слова Стригунковой.Программа "Социальная ипотека" действует в Подмосковье с 2016 года. Всего с начала ее реализации свои жилищные условия смогли улучшить более 2,5 тысяч специалистов в различных областях. В рамках льготы, участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.
https://ria.ru/20230314/kredity-1857883052.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869206009_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_127697e53e7c4f6c9f87be0f723221eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , льготная ипотека
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , льготная ипотека
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В Московской области 29 медработникам вручили жилищные сертификаты по программе "Социальной ипотеки", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В церемонии вручения сертификатов в Доме правительства Московской области приняли первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова
, сотрудники регионального Минздрава, а также врачи, фельдшеры и медсестры.
"Нам важно привлекать на работу новые кадры, а также поддерживать тех, кто уже трудится в наших больницах и поликлиниках. В Подмосковье реализуется множество мер социальной поддержки для медицинских работников, и "Социальная ипотека" - одна из них", - приводятся слова Стригунковой.
Программа "Социальная ипотека" действует в Подмосковье с 2016 года. Всего с начала ее реализации свои жилищные условия смогли улучшить более 2,5 тысяч специалистов в различных областях. В рамках льготы, участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.
Свыше 580 льготных ипотечных кредитов получили IT-специалисты в Подмосковье