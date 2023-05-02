https://ria.ru/20230502/sertifikaty-1869209824.html

Сертификаты на соципотеку вручили 29 медработникам Подмосковья

Сертификаты на соципотеку вручили 29 медработникам Подмосковья - РИА Новости, 02.05.2023

Сертификаты на соципотеку вручили 29 медработникам Подмосковья

В Московской области 29 медработникам вручили жилищные сертификаты по программе "Социальной ипотеки", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:07

2023-05-02T17:07

2023-05-02T17:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

льготная ипотека

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В Московской области 29 медработникам вручили жилищные сертификаты по программе "Социальной ипотеки", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.В церемонии вручения сертификатов в Доме правительства Московской области приняли первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, сотрудники регионального Минздрава, а также врачи, фельдшеры и медсестры."Нам важно привлекать на работу новые кадры, а также поддерживать тех, кто уже трудится в наших больницах и поликлиниках. В Подмосковье реализуется множество мер социальной поддержки для медицинских работников, и "Социальная ипотека" - одна из них", - приводятся слова Стригунковой.Программа "Социальная ипотека" действует в Подмосковье с 2016 года. Всего с начала ее реализации свои жилищные условия смогли улучшить более 2,5 тысяч специалистов в различных областях. В рамках льготы, участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

https://ria.ru/20230314/kredity-1857883052.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , льготная ипотека