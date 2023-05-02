https://ria.ru/20230502/sdelka-1869136196.html
Источник опроверг сообщения о переговорах по зерновой сделке
Источник опроверг сообщения о переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 02.05.2023
Источник опроверг сообщения о переговорах по зерновой сделке
Переговоры делегаций Анкары, Москвы и Киева по "зерновой сделке" могут состояться на текущей неделе в Турции, но окончательной ясности нет, стороны планируют... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:13
2023-05-02T13:13
2023-05-02T13:24
стамбул
экономика
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турция
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зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Переговоры делегаций Анкары, Москвы и Киева по "зерновой сделке" могут состояться на текущей неделе в Турции, но окончательной ясности нет, стороны планируют обсудить возникшие проблемы и инициативы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения."Переговоров в среду по черноморской зерновой экспортной сделке в Стамбуле не планируется", - сообщил источникНа вопрос о темах предстоящих переговоров, источник отметил, что планируются обсуждения по беспрепятственному выполнению черноморской инициативы."Вы знаете о возникших проблемах. Есть также различные инициативы по расширению сделки", - сказал он.Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, экономика, россия, турция, оон, зерновая сделка, в мире
Стамбул, Экономика, Россия, Турция, ООН, Зерновая сделка, В мире
Источник опроверг сообщения о переговорах по зерновой сделке
Источник опроверг сообщения о переговорах в Стамбуле 3 мая по зерновой сделке
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Переговоры делегаций Анкары, Москвы и Киева по "зерновой сделке" могут состояться на текущей неделе в Турции, но окончательной ясности нет, стороны планируют обсудить возникшие проблемы и инициативы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник утверждало, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения.
"Переговоров в среду по черноморской зерновой экспортной сделке в Стамбуле не планируется", - сообщил источник
«
"Могу подтвердить, что они (переговоры - ред.) планируются на текущей неделе, но окончательной ясности по дате нет", - сказал собеседник агентства, в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся новости о переговорах вокруг сделки.
На вопрос о темах предстоящих переговоров, источник отметил, что планируются обсуждения по беспрепятственному выполнению черноморской инициативы.
"Вы знаете о возникших проблемах. Есть также различные инициативы по расширению сделки", - сказал он.
Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России
, Турции, Украины
и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле
. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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