https://ria.ru/20230502/rudnevo-1869070763.html

Овчинский: в "Руднево" начнут выпуск продукции для зеленых технологий

Овчинский: в "Руднево" начнут выпуск продукции для зеленых технологий - РИА Новости, 02.05.2023

Овчинский: в "Руднево" начнут выпуск продукции для зеленых технологий

Производитель конденсаторов "Нюкон энерджи" начнет выпуск высокотехнологичной продукции на площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:14

2023-05-02T10:14

2023-05-02T10:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Производитель конденсаторов "Нюкон энерджи" начнет выпуск высокотехнологичной продукции на площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Общая площадь нового производства - около 5,5 тысячи квадратных метров, что на 80% больше, чем на прежней территории. Инвестиции в проект составят 350 миллионов рублей, при этом будет создано более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Открыть новое производство компания планирует уже в начале лета", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Ожидается, что увеличение производственных площадей позволит не только нарастить объемы выпуска конденсаторов, но и наладить производство электронных элементов, применяющихся в зеленых технологиях, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация. Как отметил начальник производства компании "Нюкон энерджи" Сергей Панасейко, конденсаторы компании применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. При этом особое внимание предприятие уделяет качеству продукции, которое достигается за счет использования надежных комплектующих и проведения многоступенчатого контроля.

https://ria.ru/20230502/butovo-1869049410.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва