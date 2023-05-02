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Овчинский: в "Руднево" начнут выпуск продукции для зеленых технологий - РИА Новости, 02.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:14 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/rudnevo-1869070763.html
Овчинский: в "Руднево" начнут выпуск продукции для зеленых технологий
Овчинский: в "Руднево" начнут выпуск продукции для зеленых технологий - РИА Новости, 02.05.2023
Овчинский: в "Руднево" начнут выпуск продукции для зеленых технологий
Производитель конденсаторов "Нюкон энерджи" начнет выпуск высокотехнологичной продукции на площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:14
2023-05-02T10:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Производитель конденсаторов "Нюкон энерджи" начнет выпуск высокотехнологичной продукции на площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Общая площадь нового производства - около 5,5 тысячи квадратных метров, что на 80% больше, чем на прежней территории. Инвестиции в проект составят 350 миллионов рублей, при этом будет создано более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Открыть новое производство компания планирует уже в начале лета", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Ожидается, что увеличение производственных площадей позволит не только нарастить объемы выпуска конденсаторов, но и наладить производство электронных элементов, применяющихся в зеленых технологиях, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация. Как отметил начальник производства компании "Нюкон энерджи" Сергей Панасейко, конденсаторы компании применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. При этом особое внимание предприятие уделяет качеству продукции, которое достигается за счет использования надежных комплектующих и проведения многоступенчатого контроля.
https://ria.ru/20230502/butovo-1869049410.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: в "Руднево" начнут выпуск продукции для зеленых технологий

© Фото : пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Производитель конденсаторов "Нюкон энерджи" начнет выпуск высокотехнологичной продукции на площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Общая площадь нового производства - около 5,5 тысячи квадратных метров, что на 80% больше, чем на прежней территории. Инвестиции в проект составят 350 миллионов рублей, при этом будет создано более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Открыть новое производство компания планирует уже в начале лета", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона
07:14
Ожидается, что увеличение производственных площадей позволит не только нарастить объемы выпуска конденсаторов, но и наладить производство электронных элементов, применяющихся в зеленых технологиях, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация.
Как отметил начальник производства компании "Нюкон энерджи" Сергей Панасейко, конденсаторы компании применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. При этом особое внимание предприятие уделяет качеству продукции, которое достигается за счет использования надежных комплектующих и проведения многоступенчатого контроля.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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