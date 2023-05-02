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Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:11 02.05.2023 (обновлено: 13:58 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/roud-shou-1869087923.html
Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии
Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии - РИА Новости, 02.05.2023
Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии
Более 230 инвесторов приняло участие в роуд-шоу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в Индии, сообщила в Telegram-канале зампред... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:11
2023-05-02T13:58
новости подмосковья
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индия
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 230 инвесторов приняло участие в роуд-шоу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в Индии, сообщила в Telegram-канале зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.Роуд-шоу по привлечению зарубежных инвесторов прошло в последнюю неделю апреля в Дели и Мумбае."За время роуд-шоу мы провели переговоры с компаниями, входящими в топ-5 фармацевтической и химической отраслей страны и мира. Презентацию нашего инвестпотенциала в Мумбаи посетили более 80 инвесторов, а за два дня презентаций – более 230. Все они заинтересованы "зайти" в наш регион", - написала Зиновьева.Она добавила, что новые проекты со стороны индийских партнеров будут представлены в ближайшее время.
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московская область (подмосковье), индия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Индия

Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиБолее 230 подмосковных инвесторов приняли участие в роуд-шоу в Индии
Более 230 подмосковных инвесторов приняли участие в роуд-шоу в Индии - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Более 230 подмосковных инвесторов приняли участие в роуд-шоу в Индии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 230 инвесторов приняло участие в роуд-шоу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в Индии, сообщила в Telegram-канале зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.
Роуд-шоу по привлечению зарубежных инвесторов прошло в последнюю неделю апреля в Дели и Мумбае.
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"За время роуд-шоу мы провели переговоры с компаниями, входящими в топ-5 фармацевтической и химической отраслей страны и мира. Презентацию нашего инвестпотенциала в Мумбаи посетили более 80 инвесторов, а за два дня презентаций – более 230. Все они заинтересованы "зайти" в наш регион", - написала Зиновьева.
Она добавила, что новые проекты со стороны индийских партнеров будут представлены в ближайшее время.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Индия
 
 
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