https://ria.ru/20230502/roud-shou-1869087923.html
Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии
Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии - РИА Новости, 02.05.2023
Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии
Более 230 инвесторов приняло участие в роуд-шоу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в Индии, сообщила в Telegram-канале зампред... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:11
2023-05-02T11:11
2023-05-02T13:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869089769_0:100:1001:663_1920x0_80_0_0_15f8cd67c55adb414532db1f96bf621b.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 230 инвесторов приняло участие в роуд-шоу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в Индии, сообщила в Telegram-канале зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.Роуд-шоу по привлечению зарубежных инвесторов прошло в последнюю неделю апреля в Дели и Мумбае."За время роуд-шоу мы провели переговоры с компаниями, входящими в топ-5 фармацевтической и химической отраслей страны и мира. Презентацию нашего инвестпотенциала в Мумбаи посетили более 80 инвесторов, а за два дня презентаций – более 230. Все они заинтересованы "зайти" в наш регион", - написала Зиновьева.Она добавила, что новые проекты со стороны индийских партнеров будут представлены в ближайшее время.
https://ria.ru/20230428/festival-1868609503.html
московская область (подмосковье)
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869089769_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_d5ce0d6c64702e198c776ef437f85e78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), индия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Индия
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 230 инвесторов приняло участие в роуд-шоу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в Индии, сообщила в Telegram-канале зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.
Роуд-шоу по привлечению зарубежных инвесторов прошло в последнюю неделю апреля в Дели
и Мумбае
.
Спортивный онлайн-фестиваль состоится в Подмосковье
"За время роуд-шоу мы провели переговоры с компаниями, входящими в топ-5 фармацевтической и химической отраслей страны и мира. Презентацию нашего инвестпотенциала в Мумбаи посетили более 80 инвесторов, а за два дня презентаций – более 230. Все они заинтересованы "зайти" в наш регион", - написала Зиновьева.
Она добавила, что новые проекты со стороны индийских партнеров будут представлены в ближайшее время.