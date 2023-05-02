https://ria.ru/20230502/roud-shou-1869087923.html

Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии

Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии - РИА Новости, 02.05.2023

Более 230 инвесторов приняли участие в роуд-шоу Мининвеста МО в Индии

Более 230 инвесторов приняло участие в роуд-шоу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в Индии, сообщила в Telegram-канале зампред... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:11

2023-05-02T11:11

2023-05-02T13:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

индия

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 230 инвесторов приняло участие в роуд-шоу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в Индии, сообщила в Telegram-канале зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.Роуд-шоу по привлечению зарубежных инвесторов прошло в последнюю неделю апреля в Дели и Мумбае."За время роуд-шоу мы провели переговоры с компаниями, входящими в топ-5 фармацевтической и химической отраслей страны и мира. Презентацию нашего инвестпотенциала в Мумбаи посетили более 80 инвесторов, а за два дня презентаций – более 230. Все они заинтересованы "зайти" в наш регион", - написала Зиновьева.Она добавила, что новые проекты со стороны индийских партнеров будут представлены в ближайшее время.

https://ria.ru/20230428/festival-1868609503.html

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индия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), индия