https://ria.ru/20230502/repatriatsiya-1869041982.html

СМИ: Израиль назвал условие возобновления экстренной репатриации из России

СМИ: Израиль назвал условие возобновления экстренной репатриации из России - РИА Новости, 02.05.2023

СМИ: Израиль назвал условие возобновления экстренной репатриации из России

Израильские центры экстренной репатриации из России снова заработают, если волна репатриантов усилится, сообщает РБК со ссылкой на Министерство алии и... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T02:19

2023-05-02T02:19

2023-05-02T10:23

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рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Израильские центры экстренной репатриации из России снова заработают, если волна репатриантов усилится, сообщает РБК со ссылкой на Министерство алии и интеграции Израиля. Ранее издание со ссылкой на министерство сообщило, что Израиль сократил работу центров, которые работали для россиян, белорусов и украинцев. РБК со ссылкой на ведомство уточняет, что закрытие центров было связано с большим числом новых репатриантов, прибывших за последний год, и "необходимостью уделять больше внимания" уже прибывшим. "При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации", — говорится в сообщении министерства. РБК уточняет, что центры экстренной репатриации позволяли получить статус репатрианта по ускоренной процедуре комплексного обслуживания one-stop shop (принцип одного окна). При этом для украинцев возможность такого обслуживания сохраняется во всех случаях, для россиян и белорусов — "в особых гуманитарных", добавляет издание.

https://ria.ru/20230109/repatriatsiya-1843744739.html

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израиль, россия, рбк (медиагруппа)