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В Кремле не стали комментировать требования Польши о репарациях от России
В Кремле не стали комментировать требования Польши о репарациях от России - РИА Новости, 02.05.2023
В Кремле не стали комментировать требования Польши о репарациях от России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач о... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:44
2023-05-02T14:44
2023-05-02T14:44
в мире
польша
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач о репарациях, которые они хотят добиться от России после Германии. Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявила, что Польша сначала хочет добиться репараций от Германии, а потом может перейти к России. "Нет, не могу, мы не хотели бы такие непонятные заявления как-то комментировать", - ответил Песков журналистам на заявление Пшидач. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230502/slutskiy-1869160769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, дмитрий песков, россия, германия
В мире, Польша, Дмитрий Песков, Россия, Германия
В Кремле не стали комментировать требования Польши о репарациях от России
Песков не стал комментировать заявление Польши о желании получить репарации от России
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач о репарациях, которые они хотят добиться от России после Германии.
Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявила, что Польша сначала хочет добиться репараций от Германии, а потом может перейти к России.
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"Нет, не могу, мы не хотели бы такие непонятные заявления как-то комментировать", - ответил Песков журналистам на заявление Пшидач.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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