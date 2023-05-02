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В Кремле не стали комментировать требования Польши о репарациях от России

В Кремле не стали комментировать требования Польши о репарациях от России - РИА Новости, 02.05.2023

В Кремле не стали комментировать требования Польши о репарациях от России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач о... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:44

2023-05-02T14:44

2023-05-02T14:44

в мире

польша

дмитрий песков

россия

германия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач о репарациях, которые они хотят добиться от России после Германии. Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявила, что Польша сначала хочет добиться репараций от Германии, а потом может перейти к России. "Нет, не могу, мы не хотели бы такие непонятные заявления как-то комментировать", - ответил Песков журналистам на заявление Пшидач. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20230502/slutskiy-1869160769.html

https://ria.ru/20230502/polsha-1869098678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, дмитрий песков, россия, германия