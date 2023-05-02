https://ria.ru/20230502/renovatsiya-1869080083.html

Путин поручил рассмотреть реализацию "промышленной реновации"

Путин поручил рассмотреть реализацию "промышленной реновации" - РИА Новости, 02.05.2023

Путин поручил рассмотреть реализацию "промышленной реновации"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть реализацию проекта промышленной реновации, предусматривающего строительство... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:48

2023-05-02T10:48

2023-05-02T10:48

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть реализацию проекта промышленной реновации, предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков, а также уточнить параметры механизма промышленной ипотеки, следует из сообщения на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: о разработке и реализации проекта "промышленной реновации", предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков, в том числе с применением мер государственной поддержки, и о проведении оценки возможности упрощенного выделения для этих целей земельных участков", - говорится в поручении. "Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: об уточнении параметров механизма "промышленной ипотеки" с учетом оценки необходимости расширения сферы действия данного механизма, а также увеличения объемов субсидирования и срока льготного кредитования", - говорится в другом поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230502/investitsii-1869075033.html

https://realty.ria.ru/20230420/stroitelstvo-1866525219.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин