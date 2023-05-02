https://ria.ru/20230502/renovatsiya-1869080083.html
Путин поручил рассмотреть реализацию "промышленной реновации"
Путин поручил рассмотреть реализацию "промышленной реновации" - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поручил рассмотреть реализацию "промышленной реновации"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть реализацию проекта промышленной реновации, предусматривающего строительство... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:48
2023-05-02T10:48
2023-05-02T10:48
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть реализацию проекта промышленной реновации, предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков, а также уточнить параметры механизма промышленной ипотеки, следует из сообщения на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: о разработке и реализации проекта "промышленной реновации", предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков, в том числе с применением мер государственной поддержки, и о проведении оценки возможности упрощенного выделения для этих целей земельных участков", - говорится в поручении. "Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: об уточнении параметров механизма "промышленной ипотеки" с учетом оценки необходимости расширения сферы действия данного механизма, а также увеличения объемов субсидирования и срока льготного кредитования", - говорится в другом поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2023 года.
https://ria.ru/20230502/investitsii-1869075033.html
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РИА Новости
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть реализацию "промышленной реновации"
Президент Путин поручил правительству рассмотреть реализацию "промышленной реновации"
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть реализацию проекта промышленной реновации, предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков, а также уточнить параметры механизма промышленной ипотеки, следует из сообщения
на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: о разработке и реализации проекта "промышленной реновации", предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков, в том числе с применением мер государственной поддержки, и о проведении оценки возможности упрощенного выделения для этих целей земельных участков", - говорится в поручении.
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"Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: об уточнении параметров механизма "промышленной ипотеки" с учетом оценки необходимости расширения сферы действия данного механизма, а также увеличения объемов субсидирования и срока льготного кредитования", - говорится в другом поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2023 года.
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