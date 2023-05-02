https://ria.ru/20230502/remont-1869235827.html
Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году
Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году - РИА Новости, 02.05.2023
Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на территории музея-усадьбы "Архангельское" в подмосковном Красногорске завершат в 2025 году, сообщила... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:17
2023-05-02T18:17
2023-05-02T18:17
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на территории музея-усадьбы "Архангельское" в подмосковном Красногорске завершат в 2025 году, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области."На сегодня проложено 630 погонных метров труб из 4 тысяч метров. После окончательного завершения работ на территории музея-усадьбы "Архангельское" в 2025 году качество коммунальных услуг будет улучшено для 3 тысяч жителей городского округа Красногорск", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.Он добавил, что в настоящее время модернизируются котлованы, проходит заливка основания монолитного короба, а также производятся сварочные работы.
https://ria.ru/20230328/remont-1861344949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск