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Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
18:17 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/remont-1869235827.html
Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году
Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году - РИА Новости, 02.05.2023
Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на территории музея-усадьбы "Архангельское" в подмосковном Красногорске завершат в 2025 году, сообщила... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:17
2023-05-02T18:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на территории музея-усадьбы "Архангельское" в подмосковном Красногорске завершат в 2025 году, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области."На сегодня проложено 630 погонных метров труб из 4 тысяч метров. После окончательного завершения работ на территории музея-усадьбы "Архангельское" в 2025 году качество коммунальных услуг будет улучшено для 3 тысяч жителей городского округа Красногорск", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.Он добавил, что в настоящее время модернизируются котлованы, проходит заливка основания монолитного короба, а также производятся сварочные работы.
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московская область (подмосковье), красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск

Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году

© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской областиРемонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское"
Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе Архангельское - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на территории музея-усадьбы "Архангельское" в подмосковном Красногорске завершат в 2025 году, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"На сегодня проложено 630 погонных метров труб из 4 тысяч метров. После окончательного завершения работ на территории музея-усадьбы "Архангельское" в 2025 году качество коммунальных услуг будет улучшено для 3 тысяч жителей городского округа Красногорск", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
Он добавил, что в настоящее время модернизируются котлованы, проходит заливка основания монолитного короба, а также производятся сварочные работы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
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