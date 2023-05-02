https://ria.ru/20230502/remont-1869235827.html

Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году

Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году - РИА Новости, 02.05.2023

Ремонт сетей ГВС в музее-усадьбе "Архангельское" завершат в 2025 году

Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на территории музея-усадьбы "Архангельское" в подмосковном Красногорске завершат в 2025 году, сообщила... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:17

2023-05-02T18:17

2023-05-02T18:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на территории музея-усадьбы "Архангельское" в подмосковном Красногорске завершат в 2025 году, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области."На сегодня проложено 630 погонных метров труб из 4 тысяч метров. После окончательного завершения работ на территории музея-усадьбы "Архангельское" в 2025 году качество коммунальных услуг будет улучшено для 3 тысяч жителей городского округа Красногорск", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.Он добавил, что в настоящее время модернизируются котлованы, проходит заливка основания монолитного короба, а также производятся сварочные работы.

https://ria.ru/20230328/remont-1861344949.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), красногорск