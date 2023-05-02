https://ria.ru/20230502/remont-1869227956.html

Около 650 тыс "квадратов" дорог отремонтируют во дворах Подмосковья

Около 650 тыс "квадратов" дорог отремонтируют во дворах Подмосковья - РИА Новости, 02.05.2023

Около 650 тыс "квадратов" дорог отремонтируют во дворах Подмосковья

Свыше 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия отремонтируют во дворах жилых домов Подмосковья до 30 июня 2023 года в рамках ремонта первой волны,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:58

2023-05-02T17:58

2023-05-02T17:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Свыше 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия отремонтируют во дворах жилых домов Подмосковья до 30 июня 2023 года в рамках ремонта первой волны, сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий Московской области."В рамках первого этапа будет отремонтировано 353 826 квадратных метров дефектов асфальтового покрытия во дворах и проездах. Работы планируем завершить до 30 июня. На данный момент во дворах Подмосковья уже отремонтировано 95 тысяч квадратных метров", - приводятся слова главы ведомства Светланы Аиповой.По ее словам, вторая волна ремонта должна завершиться до конца августа. Предполагаемый объем работ превышает 290 тысяч квадратных метров."Общая сумма, предусмотренная на ямочный ремонт в 2023 году, составит 792,8 миллиона рублей", - добавила Аипова.

https://ria.ru/20230421/remont-1866951410.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)