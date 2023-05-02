https://ria.ru/20230502/remont-1869227956.html
Около 650 тыс "квадратов" дорог отремонтируют во дворах Подмосковья
Около 650 тыс "квадратов" дорог отремонтируют во дворах Подмосковья - РИА Новости, 02.05.2023
Около 650 тыс "квадратов" дорог отремонтируют во дворах Подмосковья
Свыше 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия отремонтируют во дворах жилых домов Подмосковья до 30 июня 2023 года в рамках ремонта первой волны,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:58
2023-05-02T17:58
2023-05-02T17:58
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Свыше 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия отремонтируют во дворах жилых домов Подмосковья до 30 июня 2023 года в рамках ремонта первой волны, сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий Московской области."В рамках первого этапа будет отремонтировано 353 826 квадратных метров дефектов асфальтового покрытия во дворах и проездах. Работы планируем завершить до 30 июня. На данный момент во дворах Подмосковья уже отремонтировано 95 тысяч квадратных метров", - приводятся слова главы ведомства Светланы Аиповой.По ее словам, вторая волна ремонта должна завершиться до конца августа. Предполагаемый объем работ превышает 290 тысяч квадратных метров."Общая сумма, предусмотренная на ямочный ремонт в 2023 году, составит 792,8 миллиона рублей", - добавила Аипова.
https://ria.ru/20230421/remont-1866951410.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Свыше 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия отремонтируют во дворах жилых домов Подмосковья до 30 июня 2023 года в рамках ремонта первой волны, сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий Московской области.
"В рамках первого этапа будет отремонтировано 353 826 квадратных метров дефектов асфальтового покрытия во дворах и проездах. Работы планируем завершить до 30 июня. На данный момент во дворах Подмосковья уже отремонтировано 95 тысяч квадратных метров", - приводятся слова главы ведомства Светланы Аиповой.
По ее словам, вторая волна ремонта
должна завершиться до конца августа. Предполагаемый объем работ превышает 290 тысяч квадратных метров.
"Общая сумма, предусмотренная на ямочный ремонт в 2023 году, составит 792,8 миллиона рублей", - добавила Аипова.
В Подмосковье при ремонте дорог будут использовать отечественные материалы